Sandra Bagarić pokazala zgodnog sina! Operna diva objavila obiteljske fotografije te otkrila koji veliki dan su slavili

Operna pjevačica Sandra Bagarić (48) na svojim je društvenim mrežama otkrila da je prije nekoliko dana u njezinu stanu bilo svečano i veselo. Naime, njen stariji sin Lovro kojeg ima sa suprugom, poznatim pijanistom Darkom Domitrovićem (58), postao je punoljetan. Ponosna mama svijetu je pokazala djelić slavlja te sinu uputila prigodnu čestitku.

- Sine sretan ti 18. rođendan. Sretno koračaj u svijetu odraslih, nek su oko tebe uvijek dobri ljudi, a mama i tata će uvijek biti uz tebe - poručila je na svom Facebook profilu, a u komentarima brojni pratitelji uputili su mu lijepe želje.

Podsjetimo, Sandra i njezin suprug, mogu se pohvaliti brakom dugim 25 godina, a jednom prilikom je operna diva otkrila kako su se upoznali. Naime, Sandra je studirala na zagrebačkoj Akademiji, a Darko joj je bio profesor.

- Ja to računam od onog trenutka kad smo se ugledali, kad smo prohodali, a to je bilo 92. godina, u sobi broj 13 na Muzičkoj akademiji gdje smo i sada. Ja sam znala da je to to, ja sam njega ugledala i rekla ovom čovjeku ću roditi djecu. Moj otac je meni rekao kad smo mi došli iz Sarajeva, nemoj molim te kaže kući da mi dovedeš baletana ili muzičara, i ja kažem ćaća, evo ga, nije baletan, pijanista je - ispričala je Sandra za RTL Exkluziv ranije.

Par je dvije godine skrivao svoju vezu, a podršku su im davali drugi studenti kojima je Darko predavao. Operna diva je nakon pet i pol godina veze bila ta koja je zaprosila svog današnjeg supruga.

- Naš kum Lovro, bili smo na Pagu, i ona iz čista mira kleknula, zaprosila me i on je uslikao - opisao je Darko jednom taj trenutak.

- Lijepo se okrenuti iza sebe i vidjeti da imaš neku povijest! Ali izazova ima apsolutno svuda, pa mi smo se jedno par puta htjeli razvesti. Ali smo se onda još slađe pomirili i sve to zaboravili, pa zato svađe služe - naglasila je pjevačica. Dodajmo da par uz sina Lovru ima i sina Marka.

