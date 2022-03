Ruska plesačica rekla da je boli briga za rat, pa se opravdava: 'Ne podržavam Putina, invaziju, izgubljene živote i politiku'

Ruska plesačica Kristina Rihanoff (44), koja se proslavila sudjelovanjem u BBC-jevom showu Strictly Come Dancing, objavila je na društvenim mrežama objavu u kojoj je između ostalog napisala da je boli briga za rat. Iako je objavu ubrzo obrisala, mnogi su ga screenshotali, zbog čega je Kristina objavila ispriku.

Foto: Twitter Plesačica je pokušala objasniti da je ismijavala objavu o Eurosongu jer smatra da trenutačno postoje važnije vijesti. Objasnila je da je njezin djed iz Ukrajine, da je svojoj kćeri dala ukrajinsko ime Mile i da je njezin najbolji prijatelj Ukrajinac.

- Odrasla sam u uvjerenju da smo jedan narod i jedna država. Ne bavim se politikom i mrzim političare jer svi oni lažu. Kada gledam vijesti, srce mi se slama jer imam prijatelje Ruse koji žive u Ukrajini i obrnuto. Strašno je što ima toliko žrtava na obje strane - napisala je. Dodala je da se ovakvo što nikada nije trebalo dogoditi i da su vođe država trebali pronaći način da stvari riješe mirnim putem, ali da nisu jer, kaže, "netko nažalost ima korist od ovoga".

It’s said to see so much hatred so I just wanted to say things I really mean pic.twitter.com/NuA5WqPcWu