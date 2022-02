Mojmira Pastorčić svojom frizurom poslala podršku Ukrajini, pa odjavila zadnju emisiju

U jučerašnjem izdanju RTL Direkta petkom, urednica i voditeljica Mojmira Pastorčić (39) na simboličan je način pružila javnu podršku Ukrajini koja se trenutačno bori s ruskim napadima.

Naime, Mojmira se za jučerašnju emisiju posebno pripremila te pred kamere stala s frizurom koju je popularizirala bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko. Pastorčić je svoju smeđu kosu splela u poznatu pletenicu koju je omotala oko glave te se pojavila u crno-crvenoj kombinaciji.

Foto: Screenshot/RTL U sinoćnoj emisiji prevladavala je tema invazije Rusije na Ukrajinu.

– Ovo je zadnji RTL Direkt petkom, ali neće biti zabavno. Bavimo se krvavim ratom na europskom tlu – rekla je urednica i voditeljica na početku emisije. Informaciju da je ovo posljednja emisija petkom, istaknula je i na kraju.

- To je bilo to od večerašnjeg Direkta. To je bilo to i od Direkta petkom. Ovo je bila 19. i posljednja emisija, ali od idućeg tjedna Direkta petkom više nema. Hvala što ste nas pratili i podržavali. Zamislili smo danas puno veseliju oproštajnu emisiju, ali zamislili su i Ukrajinci puno veselije dane, pa ništa od toga. Sretno Ukrajini! Mirnu noć želim svima odavde do Kijeva – kazala je u odjavi emisije.

Podsjetimo, Pastorčić je nedavno pokrenula RTL Direkt petkom koji je radila isključivo ženska ekipa.

- Emisiju radi druga ekipa, i to girl power ekipa! Iskusna reporterka Amela Čilić, svestrana Lada Marinović, mlada talentirana producentica Antonija Bradač i ja kao urednica i domaćin emisije - rekla je kada je emisija uvedena.

