Reper Nered podijelio je crticu s hodočašća dugog 800 km: U trenu smo upali u oluju kakvu dugo nismo vidjeli

Reper Marko Lasić, poznatiji kao Nered, posljednjih dana na svom Instagram profilu dijeli s pratiteljima crtice sa hodočašća Camino de Santiago (Put svetog Jakova). Na ovo hodočašće dugo 800 km, na kraju kojeg se stigne do katedrale u Santiagu de Composteli na sjeverozapadu Španjolske, uputio se sa sinom i opisao je i kako ih je tijekom hodočašća zatekla oluja.

- Naša prva oluja na Caminu. Dok smo se penjali na Alto de Mostelares, sunce je izranjalo iza nas kao da i ono hoda s nama. Uspon je kratak, ali strm, a na vrhu se otvara beskrajna Meseta. Polja bez kraja i početka. Kažu da je to jedna od najtežih točaka Camina, ali nakon Pirineja nama se činila gotovo laganom. Vrijeme nas je mazilo, oblaci su zaklonili sunce i hodanje je bilo ugodno. Put nas je dalje vodio prema Boadilla del Camino, malom selu sa stotinjak duša. Ali onda .. nebo se promijenilo. U trenu smo upali u oluju kakvu dugo nismo vidjeli. Vjetar je lomio krošnje, letjele su kante, prašina, krupne kapi kiše - napisao je Nered u svojoj objavi. Dodao je kako su se sklonili u jednu staru kuću te zbog oluje nisu odradili svih 45 kilometara tog dana.

- Stali smo desetak ranije, ali nije važno. Put nas uči da ponekad i odmor ima smisla. Sutra nastavljamo prema Sahagúnu - napisao je. Danas je podijelio i kako je izgledao prošlo 50 kilometara prema Leónu - Nakon jučerašnjih 46 km iz Sahagúna, jutro je donijelo još teži izazov. Pedeset kilometara do Leóna. Iskreno, nisam bio previše oduševljen, tijelo je tražilo odmor, ali srce je znalo da nas tamo čekaju naše cure. Put prema Leónu vodio nas je kroz beskrajnu ravnicu Mesete, kroz mala sela u kojima vrijeme stoji i prašnjave ceste koje su svjedoci tisuća hodočasnika prije nas. Svaki korak bio je borba s umorom, ali i podsjetnik koliko daleko možemo kad postoji razlog zbog kojeg idemo dalje.

Kasno navečer ulazimo u León. Grlimo se, smijemo, osjećaj je neopisiv .. ponovno svi zajedno. Hodamo kroz centar, svjetla grada, zvukovi života, mirisi hrane .. i napokon sjedamo jesti, kao obična obitelj na neobičnom putovanju. León nas dočekuje u punom sjaju, grad slavne katedrale koja slovi za jednu od najljepših gotičkih građevina u Španjolskoj, grad u kojem Camino mijenja ritam: od pustinjske Mesete ulazimo polako u planinske krajolike Galicije. Ostat ćemo ovdje jedan dan, odmoriti, razgledati i napuniti baterije. - piše u svojoj objavi reper.