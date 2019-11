odmah nakon rođendana

Reper iznenadio izjavom: Kći vodi ginekologu da potvrdi da je djevica

Reper je svoju kćer nagovorio i da se odrekne prava da liječničke preglede obavlja u tajnosti. Rekao je isto tako da su mu doktori objasnili da spolni odnos nije jedini način da ženi pukne himen, no kazao je kako on za to ne mari jer njegova kći ne jaše konje, ne vozi bicikl i ne bavi se sportom.