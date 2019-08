Otvorena izložba impresivnih fotografija glumačkih zvijezda

Drugog dana na Sarajevo film festivalu zakotrljao se program, uz prikazivanje izvrsnog švedsko-gruzijskog filma "And Then We Danced", koji se natječe za Srce sarajeva, ali i niz drugih popratnih sadržaja. Jedan od takvih programa je zanimljiva izložba fotografija "Cinema/Portraits" ugledne fotografkinje Brigitte Lacombe. Na izložbi koja je otvorena u sarajevskoj Nacionalnoj galeriji izloženo je 40 fotografija velikog formata, rijetkih i intimnih trenutaka iz njene dugogodišnje suradnje s utjecajnim filmskim autorima, otkrivajući pogled iznutra na kinematografiju.

Lacombe je počela raditi na filmovima 1975. godine kada je pozvana na set filma “Svi predsjednikovi ljudi” Alana J. Pakule, a ubrzo nakon toga i na filmski set “Bliski susreti treće vrste” Stevena Spielberga. Cijenjena je zbog bliske suradnje s redateljima (Martin Scorsese, Alejandro González Inárritu, Mike Nichols, Anthony Minghella, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Lynne Ramsey, Wes Anderson, Spike Jonze i mnogi drugi), te zbog portretiranja glumaca tokom snimanja u njihovim ulogama i izvan njih (Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Isabelle Huppert, Joaquin Phoenix i drugi). Posljednjih 25 godina surađuje s Martinom Scorseseom u svim njegovim produkcijama, najrecentnije na filmu “The Irishman” (Irac), čija će premijera biti ove jeseni.

- Pripremanje izložbe traje veoma dugo i jako je teško izabrati fotografije. Imam jako puno fotografija i svaka izložba je drugačija. Posebno biram fotografije u skladu s tim što ona predstavlja u određenom trenutku. Tako da su ove fotografije izabrane baš posebno za izložbu u Sarajevu, a ova ista izložba će ići i u Zagreb - kazala je Lacombe, najavivši dolazak izložbe 13. rujna u Francuskom paviljonu u Zagrebu.

Inače, Lacombe je lani bila u žiriju festivala, i kako kaže, jako se zaljubila u Sarajevo i njegove ljude. Zato je odlučila da okvire od orahovog drveta za njene fotografije napravi sarajevska tvrtka Artisan, s kojom je počela suradnju.

Fotografije Brigitte Lacombe pružaju izvrstan uvid u povijest kinematografije. Svaka od tih fotografija uno govori o poznatim licima na njoj, snimljenima na filmu ili u trenucima odmora. A Lacombe se, čini se, prema njima ponaša kao prema svojoj djeci. Nije nam željela otkriti koja joj fotografija najdraža, baš kao i ono najzanimljivije - s kim joj je od zvijezda bilo najlakše, a s kim najteže raditi.

Valja spomenuti i kako je predstavljena suradnja s Rab film festivalom, čije će se prvo izdanje održati nakon SFF-a, od 23. do 27. kolovoza. U fokusu će biti intrigantni naslovi koji u sebi nose elemente istraživanja aktualnih globalnih i lokalnih problema i fenomena. Sarajevo Film Festival će s RAFF-om surađivati logistički i programski, posebno kroz program suočavanja s prošlošću. Na zatvaranju RAFF-a prikazat će se i ovogodišnji pobjednik Sarajevskog festivala.