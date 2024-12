Reakcija slavnog pjevača na zaruke bivše djevojke je mnoge iznenadila: 'Zaboljelo ga je'

Pjevačica Selena Gomez nedavno je objavila zaruke s glazbenim producentom Bennyjem Blancom, dok je njezin bivši dečko Justin Bieber rekao da želi da je "sretna". Ipak, prema izvorima, vijest o zarukama izazvala je kod njega ponešto "bolnih" osjećaja. Selena i Justin bili su u vezi od 2010. do 2018. godine, a nakon njihova prekida Justin je započeo vezu s Hailey Baldwin, svojom sadašnjom suprugom. Selena je nastavila dalje uz poznatog producenta. Iako je Justin danas posvećen svom braku s Hailey i njihovim sinom, koji je rođen krajem kolovoza, priznao je kako Selenine zaruke simboliziraju "kraj jedne ere".

"Justin je u braku i ima dijete, svi znamo to, ali kad je čuo da se Selena zaručila, čak će priznati, zaboljelo ga je na trenutak. Jer, iako više nikada neće biti prijatelji i neće izlaziti i slično, to je službeno kraj jedne ere", rekao je izvor za Daily Mail.

Njihova ljubavna priča započela je 2009. godine, kada je Justin otpjevao Seleni pjesmu "One Less Lonely Girl" tijekom jedne novogodišnje emisije. Glasine o njihovoj vezi pojavile su se ubrzo nakon toga, ali su ih oboje negirali do 2010. godine, pri čemu je Selena tada nazivala Justina "mlađim bratom". Kasnije iste godine počeli su se zajednički pojavljivati na raznim događajima. Njihova je veza trajala do travnja 2014. godine, uz povremene prekide i pomirenja. Nakon češćih razmirica, službenim prekidom u ožujku 2018. završena je njihova romantična priča.

"Njegova povijest je jako povezana sa Selenom, a sad kad je ona zaručena, on je u braku i otac je, to je mali šok jer svi postaju stariji. Justin ima tek 30 godina, ali je proživio mnogo toga, a važan dio njegove prošlosti sada je završio na način na koji je i on nastavio dalje. Neće se previše opterećivati oko toga i nada se da je dobro i da je sretna", dodao je izvor.

Obožavatelji Justina i Selene već godinama priželjkuju njihovo pomirenje, unatoč činjenici da su oboje pronašli nove partnere. Justin se nada da će takvi komentari sada prestati. Seleninu objavu o zarukama podržala je i Hailey, koja joj je na Instagramu lajkala fotografiju.

Dugo vremena kruže glasine o lošim odnosima između Hailey i Selene, navodno zbog Justina. No, obje su više puta demantirale takve tvrdnje. Prošle je godine Hailey izjavila da su te priče rezultat "izmišljenih konstrukcija" o životima slavnih osoba. "Za mene postoje priče koje me stvarno povrijede i uznemire", rekla je, dodajući: "Ovdje se ne radi o sukobu između dvije žene – radi se o podloj, odvratnoj mržnji koja proizlazi iz potpuno izmišljenih i uvrnutih priča koje mogu biti opasne."

Justin i Hailey vjenčali su se u rujnu 2018. godine, svega šest mjeseci nakon Justinovog prekida sa Selenom. Selena je, s druge strane, započela vezu s Blancom u lipnju prošle godine, no svoju su vezu potvrdili tek u prosincu. Ranije su zajedno surađivali na pjesmama "I Can’t Get Enough" i "Same Old Love". Par se zaručio prije tjedan dana, a Selena je podijelila trenutke njihovog posebnog dana. Pokazala je dijamantni prsten i otkrila da ju je partner zaprosio tijekom piknika. "Zauvijek počinje sad", napisala je uz fotografije.

