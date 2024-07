Princ Harry uskoro slavi 40. rođendan: Na taj dan će mu na bankovni račun sjesti nevjerojatan iznos, evo i zašto

Princ Harry postat će bogatiji za 8.5 milijuna dolara! Naime, kada proslavi 40. rođendan, 15. rujna ove godine Harryju će na račun stići novac koji mu je oporučno ostavila prabaka, kraljica majka. Mama kraljice Elizabete II spremila je čak 90 milijuna dolara na uzajamni fond, a Harry će dobiti više od svog brata princa Williama. No, nije sve bajno, jer Harry će morati platiti porez na taj iznos. To mu vjerojatno neće biti teško, jer kako pišu američki mediji, Harry i Meghan vrijede čak 60 milijuna dolara. Do te brojke došli su i zato što su otišli iz Velike Britanije i preselili se u Ameriku i pokrenuli nekoliko projekata. Nakon intervjua s Oprom Winfrey gdje su blatili druge članove obitelji, snimili su i dokumentarac za Netflix, a Harry je izdao i svoju knjigu 'Spare'.

Podsjetimo, Harry i Meghan Markle, nedavno su odlučili su prekinuti još jednu tradiciju. Još sada već davne 1960. godine tajno vijeće odlučilo je da će potomci kraljice Elizabete II., osim onih koji imaju titulu princeze ili princa ili žena koje će se udati, nositi prezime Mountbatten-Windsor. No, princ Harry i Meghan Markle odlučili su ne slijediti ovu odluku.

Par je odlučio promijeniti prezimena svoje djece, princeze Lilibet i princa Archieja, a tu su obavijest objavili na svojoj kraljevskoj web stranici sussex.com. Archie i Lilibet tako se od sada prezivaju Sussex.

Inače, princ i Meghan rijetko se pojavljuju u javnosti, a nedavno su snimljeni u rijetkom javnom pojavljivanju. Vojvoda i Vojvotkinja od Sussexa prisustvovali su dodjeli ESPY nagrada održanoj u kazalištu Dolby u Los Angelesu. Riječ je o svečanosti na kojoj se dodjeljuju priznanja za posebna individualna i grupna postignuća u sportu, a među ovogodišnjim laureatima našao se i Harry. On je primio nagradu 'Pat Tillman' za svoj angažman kroz međunarodni sportski događaj Invictus Games, koji je princ osnovao 2014. godine i prije par mjeseci obilježio desetu godišnjicu postojanja.

Na dodjeli je program vodila bivša tenisačica Serena Williams, inače dobra prijateljica Harryja i Meghan, koja je u svom uvodnom monologu spomenula bivše članove kraljevske obitelji. - Princ Harry i Meghan su ovdje. Molim vas, nemojte disati previše. Ovo je moja večer i ne želim da me kasnije optužuju da baš vi uzimate previše kisika - našalila se Williams, dok su Harry i Meghan iz prvog reda njezinu šalu pozdravili smiješkom. Nakon što je proglašen osvajačem nagrade, princ Harry se popeo na veliku pozornicu kako bi održao pobjednički govor: - Istina je da ovdje ne stojim kao princ Harry, dobitnik nagrade 'Pat Tillman', već kao glas u ime Zaklade Invictus Games i tisuća veterana i osoblja iz više od 20 zemalja koji su učinili Invictus Games stvarnošću. Ova nagrada pripada njima. Ne meni - započeo je svoj govor Vojvoda.

