Renata Sopek otkrila da je možda očekuje operacija, a evo i zbog čega

Televizijska voditeljica, a danas i instruktorica fitnessa Renata Sopek (45), već godinama se nalazi izvan fokusa javnosti. Atraktivnu Zagrepčanku ovih dana možemo pratiti ponajviše putem njenih društvenih mreža, na kojima uglavnom promovira zdrav način života i izlaske u prirodu. Renata svoje pratitelje nastoji educirati u svakoj prilici, pa je tako na Instagramu objavila da je slomila kost u stopalu.

U opisu najnovije objave napisala je: - Prije tri mjeseca slomila sam sezamoidnu kost u stopalu. Iskreno, to mi je potpuno promijenilo način funkcioniranja, a kretanje uz pomoć pomagala i nemogućnost treniranja na način na koji sam navikla, posebna mi je muka. Budući da oporavak traje 6-8 mjeseci, a nakon toga me možda čeka i operacija, išla sam malo istražiti što bi moglo malo pojačati učinak mojih trenutno jako blagih treninga. - nagovještava potencijalni odlazak pod nož Sopek, koju ipak najviše pogađa to što više ne može trenirati na uobičajen način. Netko ne bi s tim imao problema ali, kako kaže: - Kad ti je redovna tjelesna aktivnost stil života i posao, onda je priča potpuno drukčija.

Renata je u komentarima dobila podršku i komplimente pratitelja: - "Divna si, blistaš. Brz oporavak Lipa", "Kao curica", "Uf gadno", "Božanstvo", "Prelijepa Renata" - pisali su ispod objave fanovi koje Renata i u 45. godini oduševljava besprijekornim izgledom za koji je zaslužna svakodnevna tjelovježba. Pored fitnessa, Sopek se često hvali svojim kućnim ljubimcima kojih ima napretek.

Podsjetimo, Sopek je godinama glasila za jednu od najatraktivnijih Hrvatica, a nakon što je na jednom izboru pomela konkurenciju i otišla kući s laskavom titulom, Renata se probila i u medijski svijet i godinama bila prepoznatljivo lice RTL televizije. Na RTL Televiziji je vodila vremensku prognozu, bila je voditeljica magazinske emisije “Zvijezde Ekstra” te je bila suvoditelj u reality showu “Big Brother”.

Iako je više ne viđamo često u medijima, i dalje se redovito oglašava na Instagramu. Prije dvije godine letno vrijeme provodila je u Maslenici, a ispred kuće pozirala je u crnom dvodjelnom kupaćem kostimu kojim je istaknula sve atribute. Istesana figura, vitke noge, bujne grudi, ravan trbuh i uzak struk tako su došli do izražaja. Na sebi je imala još samo slamnati šeširić.

Za svoj je izgled dobila samo pohvale, a u komentarima su joj pisali da s godinama izgleda sve bolje i bolje. - "Tijelo iz snova", "Savršena linija i izgled", "Krasna", "Gori sve"; Predivna ženo": "Divna", pisali su joj oduševljeni pratitelji.

