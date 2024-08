Prijatelj Jennifer Lopez i Bena Afflecka podijelio nove detalje razvoda: 'Bit će skup i kompliciran'

Nakon što je početkom mjeseca izašla vijest da se pjevačica Jennifer Lopez (55) i glumac Ben Affleck (51) spremaju potpisati papire za razvod i tako zaključiti višemjesečnu bračnu trakavicu, oglasio se zajednički prijatelj uskoro bivšeg holivudskog para i za Page Six otkrio da će popularni 'Bennifer' najkasnije do kraja ljeta javnosti i službeno saopćiti razlaz. Naime, oni su uspješno dogovorili sve uvjete rastave i posve su sigurni u svoju odluku.

Jennifer i Ben prohodali su prije više od 20 godina, a njihov prvi zajednički period završen je prekidom zaruka 2004. godine i višegodišnjim rastankom. U međuvremenu su se pitali 'što bi bilo kad bi bilo' te nošeni nostalgijom obnavljaju odnos i u kolovozu 2022. odlučuju se vjenčati. - Završili su uhvaćeni u trenutku. Jennifer je desetljećima priželjkivala ovo vjenčanje - haljine, prijatelje, sve detalji i ukrase - prisjetio se izvor trodnevne svečanosti na Affleckovom osam milijuna dolara vrijednom imanju u Georgiji, tijekom koje je Lopez nosila čak tri kreacije brenda Ralph Lauren. Ipak, njihovoj idili brzo je došao kraj: - Sada su okrenuli stranicu svim nedovršenim poslovima od prije 20 i više godina i shvatili da ne mogu zajedno funkcionirati na duge staze. Nema više neodgovorenih pitanja. Vidjeli su sve što su trebali vidjeti i gotovo je - izjavio je zajednički prijatelj.

Pritom je odlučio približiti i razmjere brakorazvodnog postupka jednog od najbogatijih parova: - Na kraju će to biti jedna od najskupljih i najsloženijih rastava ikad - rekao je izvor blizak paru. Lopez i Affleck odlučili su prodati svoju vilu od 68 milijuna dolara u Beverly Hillsu, a glumac je u međuvremenu potražio novi dom. - Ben je već pronašao svoj novi dom, a Jen će izabrati svoj. To je potpuno odlučeno i nema tu interesa ili razloga da se bilo tko od njih povuče - kazao je prijatelj. Naime, Lopez trenutno razgledava nekretnine u Los Angelesu, nakon što se vratila s odmora u ljetovalištu Hamptons.

Podsjetimo, nakon višemjesečne sage pjevačica i glumac spremni su potpisati papire za razvod. Prema riječima izvora bliskih paru, ova odluka donosena je nakon još jednog propalog pokušaja pomirenja posljednjih tjedana, prenosi Daily Mail.

Više neimenovanih izvora za spomenuti britanski tabloid izjavilo je sljedeće: - Sredili su papire već prije mjesec dana, ali čekaju pravo vrijeme da to objave. Jennifer i Ben će objaviti zajedničku izjavu u kojoj će reći da su se borili da njihov odnos uspije, no bezuspješno. Nisu mogli pronaći zajednički kompromis. Ono što su prije imali je nestalo i oboje su to prihvatili - tvrde izvori. Najnovija vijest dolazi netom nakon Affleckove kupovine 20,5 milijuna dolara vrijedne luksuzne vile u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades, na dan kada je njegova uskoro bivša supruga proslavila svoj 55. rođendan. Prijatelji latino dive kažu da je ovaj Benov potez za nju bio kao 'nož u srce'.

Između ostalog, glumac se na akviziciju skupocjene nekretnine odlučio nakon što su on i Lopez na tržište stavili raskošnu obiteljsku kuću koju su zajedno kupili prije godinu dana, a Jennifer je u međuvremenu prodala i svoj četverosobni penthouse u New Yorku za iznos od 23 milijuna dolara. Supružnici su zadnji put viđeni zajedno 30. ožujka, od kada vrijeme provode odvojeno. Affleck ljeto provodi u Los Angelesu, dok Lopez boravi na imanju u ljetovalištu Hamptons na Istočnoj obali. O tome koliko je njihov odnos narušen govori podatak da su čak i drugu godišnjicu braka proveli u različitim gradovima.

