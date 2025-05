Nacionalna heroina treći put je trudna! Imala je teško djetinjstvo, živjela u disfunkcionalnoj obitelji, a danas je milijarderka

Ne znamo je li vjerne obožavatelje svjetske pop-ikone više razveselila ili rastužila vijest da je slavna Rihanna treći put u drugom stanju! A zašto idemo s tim stavom? Upravo zato što je prošlo skoro deset godina otkako je napravila diskografsku pauzu, a svi vjerni obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju kada će ih razdrmati svojim ultrapopularnim melodijama i stihovima koji se, već sad možemo reći – prenose s generacije na generaciju.

Prestižno događanje

No očito je kako ćemo (još koju godinu) trebati pričekati da pop i R&B glazba doživi svoju renesansu. Ako itko zna kako spojiti visoku modu s osobnim trenucima za pamćenje, to je definitivno ona. Naime, 37-godišnjakinja s Barbadosa pojavila se na modrom tepihu Met Gale 2025., a u maniri ikone prošetala je s najposebnijim "plus jedan" dodatkom – trudničkim trbuščićem, potvrdivši da čeka treće dijete s američkim reperom umjetničkog imena A$AP-om Rockyjem.

Za veliki "come back" na ovaj prestižni događaj, a koji je osnivačica brenda Fenty Beautyja prošle godine propustila zbog gripe – odabrala je look koji je istovremeno kompleksan, teatralan i osoban. Crno-bijela silueta koju potpisuje Marc Jacobs, bila je oda ekscentričnom dekonstrukcionizmu, ali i definitivno savršena kulisa za najljepšu životnu vijest. No ako se prisjetimo, ovo nije prvi put da Rihanna koristi najgledanije modne trenutke kako bi objavila ono "najvažnije". Tako je, pak, svoju drugu trudnoću otkrila 2023. na poluvremenu Super Bowla u pripijenom crvenom kombinezonu Loewe – uz zvučnu kulisu svojih megahitova. A već tada je redefinirala kako izgleda taj trudnički glamur.

Ono o čemu smo govorili na početku teksta, možemo i potkrijepiti činjenicom da je njezin godinu mlađi partner A$AP Rocky potvrdio još prošle godine kako njegova partnerica, s kojom ima dvojicu sinova – RZA Athelstona Mayersa i Riota Rosea, radi na novom, devetom studijskom albumu. No očito je kako je milijarderka neopterećena rokovima, a pogotovo kada joj "iskrsne" neki novi lijepi životni izazov. Tada se vjerovalo i da deveterostruka dobitnica Grammyja u tiši planira i povratničku turneju, no ni od toga nije bilo ništa. Naime, da se u potpunosti posvetila obitelji, bilo je očito još u svibnju 2022., kada se rodio prvi sinčić, a dolazak druge bebe je, kao što smo već i spomenuli, otkrila na najvećem američkom sportskom događaju. Kasnije je rekla za The Hollywood Reporter da taj potez – pokazivanje trudničkog trbuščića na nastupu koji se prenosio diljem svijeta – nije bio planiran. Nadala se da će gornjim dijelom svog crvenog kostima ipak uspjeti prekriti trbuščić. Međutim, pokazalo se da je odjevni predmet ipak bio premalen da bi sačuvao njezinu tajnu.

"Moja jakna se jednostavno nije mogla zakopčati preko trbuha", pojasnila je tada glazbenica koja je svog drugog sina rodila u rujnu 2023. Što je diljem svijeta, a posebno na njezinu rodnom Barbadosu, bila vijest dana. Rihanna ondje ima i kultni status. Vlada rodnog karipskog otoka proglasila ju je 2019. veleposlanicom kulture Barbadosa, a prije četiri godine dobila je i titulu nacionalne heroine. Treba dodati i to da joj je pravo ime Robyn Rihanna Fenty, a priča o tome kako je postala glazbeni i modni fenomen, počinje u barbadoškom gradiću Saint Michael.

Odrasla je u disfunkcionalnoj obitelji. Naime, Monica Braithwaite, majka danas svima znane glazbenice – koja je od 2003. do danas prodala preko 250 milijuna nosača zvuka dok je njezino poslovno carstvo procijenjeno na 1,4 milijarde dolara – jedva je prehranjivala obitelj kao računovotkinja. Rihannin otac, skladištar Ronald Fenty, godinama se borio s ovisnošću o alkoholu i cracku. Glazbenica još ima dva brata, Rorreya i Rajada Fentyja te dvije polusestre i polubrata s očeve strane. Otac je fizički zlostavljao njezinu majku, što je Rihanna pokušavala spriječiti bacajući se između razbješnjelog oca i majke, premda je bila krhka djevojčica. Dakako, otac bi istukao i nju, stoga je Rihanna često bila primorana tražiti liječničku pomoć. Kada se njezina majka napokon 2002. uspjela razvesti i osloboditi nasilnika, tada 14-godišnjoj Rihanni zdravlje se znatno popravilo.

Pohađala je osnovnu školu Charles F. Broome Memorial te srednju školu Combermere, najstariju na Karibima. Bila je vrlo dobra učenica, stoga je njezina majka očekivala da će nastaviti školovanje, no Rihanna je napustila srednju školu koju nikad nije ni završila, odlučna izgraditi glazbenu karijeru. Naime, 2003. osnovala je glazbeni trio s dvije kolegice iz razreda. Sretnim spletom okolnosti, iste godine djevojke su upoznale američkog glazbenog producenta Evana Rogersa, koji je sa suprugom ljetovao na Barbadosu.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom ponovno blista

"Čim je Rihanna ušla u sobu, druge dvije djevojke kao da nisu postojale", izjavio je kasnije producent za Entertainment Weekly. Iduće godine, pozvao je 16-godišnju Rihannu u SAD, snimiti mini demo album u Connecticutu, gdje je živio sa suprugom. Smjestili su je u svom domu dok se ne snađe, a mlada djevojka neobičnih plavozelenih očiju, snimila je četiri pjesme, među kojima je bila "Pon de Replay", koji će tek nešto kasnije postati njezin prvi hit-singl.

Muška posada

Ipak, planetarno poznata glazbenica Rihanna je postala tek iz trećeg pokušaja, albumom "Good Girl Gone Bad" objavljenim 2007. Njime se napokon transformirala iz tinejdžerske pop-pjevačice u ultimativnu superzvijezdu. Na tom nosaču zvuka nalazi se svima znana pjesma "Umbrella" koja joj je donijela prvu nagradu Grammy. Napokon je diljem glazbene industrije bila prepoznata kao mlada žena posebnog glasa i energije, ali i kao seks-simbol. Nakon trećeg albuma, osvojila je mnoštvo nagrada, uključujući Grammyje, BRIT Awards MTV nagrade te World Music Awards. Ukratko, slavna Rihanna primjer je kako se može postići pravi uspjeh – a sudeći prema dosadašnjim potezima, slavna glazbenica ne planira stati na tome. Svi se također vesele objavi spola trećeg djeteta te se mnogi pitaju – hoće li se ovoj većinom "muškoj posadi" napokon pridružiti i mini Rihanna...