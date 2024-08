Liječnica iz 'Braka na prvu' posjetila mjesto koje je važno mnogim vjernicima u Hrvatskoj, a pratitelj ju napao zbog objave

Liječnica Petra Meštrić široj je javnosti postala poznata nakon što je sudjelovala u showu 'Brak na prvu' Sada, između ostalog, gradi i karijeru influencerice i voditeljice, a gotovo svakodnevno uveseljava pratitelje svojim fotkama i videima. Ovaj put objavila je fotografije koje su oduševile mnoge njene pratitelje. Naime, Petra je bila u Međugorju. Iako ovaj put nije iznijela puno detalja o svojem posjetu jednom od najvećih marijanskih svetišta u Hrvatskoj, iz komentara je jasno da joj je ovo bilo jako važno.

"Znam koliko ti je ovo bilo važno pa neka si", napisala joj je prijateljica, a Petra joj je kratko odgovorila: "Sve znaš". Bez obzira na to što su joj mnogi ostavljali pozitivne komentare, bilo je i hejtera.

"U Međugorje se ide na hodočašće i molitvu, a ne pozirati", bio je komentar pratitelja kojem Petra nije ostala dužna. "Jedna slika je poziranje? Ok, ne moraš se slikati pa kad ćeš za deset do dvadeset godina htjeti pogledati neke uspomene, nećeš imati ništa", zaključila je lijepa liječnica.

Podsjetimo, Meštrić je nedavno gostovala u emisiji 'U povjerenju' Nevena Ciganovića.- Nisam se htjela udati, ali sam htjela naći partnera koji će sa mnom krenuti u stvaranje poslovnog carstva. Tako razloge svoje prijave u show "Brak na prvu" koji ju je lansirao objašnjava Petra Meštrić, inače liječnica opće prakse koja je postala poznata i kao TikTokerica sa svojim objavama na toj mreži, a od nedavno je odlučila pokrenuti i svoj podcast. Petru je tim povodom ugostio i Neven Ciganović u novoj epizodi svoje emisije "U povjerenju", a osim o poznatom reality showu pitao ju je i o privatnom životu, pa je Petra priznala da je dvije godine zaljubljena ali da joj ljubav nije uzvraćena no da tom muškarcu nikada nije rekla što osjeća. Nedavno je prekinula jednu vezu, s kim, ne želi otkriti osim da je razlog prekida bila prevara. Nije tip za otvorene veze, priznala je.

VEZANI ČLANCI:

"Ja osobno ne bih varala jer nemam potrebe. Mislim, ako sam s nekim, onda sam s tom osobom, a da li bi oprostila prevaru, zaista ovisi. U prošlosti jesam prešla preko toga i osoba sam s kojom se zaista sve može iskomunicirati, bitno je da nitko u toj cijeloj situaciji nije povrijeđen", rekla je i dodala da se još čuje s nekima iz "Braka na prvu", pa i svojim "bivšim mužem" s kojim nije tijekom showa, kako je kazala, ulazila u konflikte. U inbox joj danas znaju doći brojne ponude, pa i od princa iz Dubaija. U emisiji je pričala i koja je njena veza s Bakom Prase te odakle se poznaju, a otkrila je i koje je sve estetske zahvate obavila.

GALERIJA Nova serija Nove TV inspirirana je istinitim događajem, a priča nikoga neće ostaviti ravnodušnim



"Napravila sam to zato jer sam smatrala da mi neke korekcije trebaju. Isto tako, postoje korekcije koje mi, recimo, ne trebaju. To ne znači da mlade djevojke ili bilo koga od mladih ljudi treba nagovarati da naprave to. To što sam ja to napravila ne znači da moraš i ti. Pa ja sam upisala medicinu. A koliko vas je upisalo medicinu? Ja sam upisala doktorat. Koliko vas je upisalo doktorat? Ja znam gurati 2, 3 karijere, koliko vas to radi? Pa zašto onda smatrate time što sam ja napravila estetske korekcije da morate i vi?", rekla je. Ova "slatka bucka" kako ju je prozvao Ciganović, a Petra odmah prihvatila, otkrila je i kako je smršavila sada već 17 kilograma.

„Ušla sam u „Brak na prvu“ sa 74 kg. Ali onda sam čula da kamera doda još deset kilograma, i onda mislim, čekaj malo, s 84 više i nisam slatka bucka“, komentirala je. Cijeli intervju pogledajte u videu.