Britanski mediji: Ben Affleck i Jennifer Lopez podnijeli su zahtjev za razvod

Prema svemu sudeći, ljubavi jednog od najpoznatijih holivudskih parova bliži se konačni kraj. Nakon višemjesečne sage pjevačica Jennifer Lopez i glumac Ben Affleck spremni su potpisati papire za razvod. Prema riječima izvora bliskih paru, ova odluka donosena je nakon još jednog propalog pokušaja pomirenja posljednjih tjedana, prenosi Daily Mail.

Više neimenovanih izvora za spomenuti britanski tabloid izjavilo je sljedeće: - Sredili su papire već prije mjesec dana, ali čekaju pravo vrijeme da to objave. Jennifer i Ben će objaviti zajedničku izjavu u kojoj će reći da su se borili da njihov odnos uspije, no bezuspješno. Nisu mogli pronaći zajednički kompromis. Ono što su prije imali je nestalo i oboje su to prihvatili - tvrde izvori. Najnovija vijest dolazi netom nakon Affleckove kupovine 20,5 milijuna dolara vrijedne luksuzne vile u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades, na dan kada je njegova uskoro bivša supruga proslavila svoj 55. rođendan. Prijatelji latino dive kažu da je ovaj Benov potez za nju bio kao 'nož u srce'.

GALERIJA: Ovo su neki razlozi zbog kojih su ljudi uvjereni da se Jennifer Lopez i Ben Affleck razvode

Između ostalog, glumac se na akviziciju skupocjene nekretnine odlučio nakon što su on i Lopez na tržište stavili raskošnu obiteljsku kuću koju su zajedno kupili prije godinu dana, a Jennifer je u međuvremenu prodala i svoj četverosobni penthouse u New Yorku za iznos od 23 milijuna dolara. Supružnici su zadnji put viđeni zajedno 30. ožujka, od kada vrijeme provode odvojeno. Affleck ljeto provodi u Los Angelesu, dok Lopez boravi na imanju u ljetovalištu Hamptons na Istočnoj obali. O tome koliko je njihov odnos narušen govori podatak da su čak i drugu godišnjicu braka proveli u različitim gradovima.

Iako se već neko vrijeme suzdržavaju od davanja izjava za javnost o bračnim temama, J.Lo je u nedavnoj rođendanskoj zahvali otkrila kako se osjeća. - Smiješno je da se, dok sjedim ovdje i razmišljam o najneobičnijem putovanju, još uvijek osjećam kao ona ista djevojka koja počinje tako puna energije i hrabrosti izvana, spremna suočiti se sa cijelim svijetom, a opet tako nježna, krhka i ponekad uplašena, ali uvijek puna ljubavi iznutra. Toliko vas volim. Želim da na moj rođendan znaš da ste vi moj najveći dar - obratila se obožavateljima i pokazala svoju ranjivu stranu.

VEZANI ČLANCI:

Inače, priču o razvodu pokrenuo je portal In Touch Weekly. Prema njihovim napisima, Affleck se odlučio razvesti od pjevačice i glumice. Izvor im je kazao kako je Afflecku dosta te da je za razvod kriva Jennifer. - Sada je fokusiran na posao i svoju djecu. Ben se već iselio i vjerojatno će prodati njihovu kuću iz snova, za kojom su tragali pune dvije godine. Nikada se neće prestati voljeti, ali ona njega ne može kontrolirati, a on nju ne može promijeniti. Nije bilo šanse da ovo potraje - tvrdi izvor.

Lopez i Affleck vjenčali su se u kolovozu 2022., nakon što su obnovili odnos započet još početkom 2000-ih. I tada su planirali izgovoriti sudbonosno 'da', ali 2003. njihovoj sreći naprasno dolazi kraj. Od tog trenutka do danas glumica se udala za latinoameričkog pjevača Marca Anthonyja, s kojim ima dvoje djece - blizance Maxa i Emme. Poslije gotovo 20 godina popularni 'Bennifer', kako ih od milja zovu fanovi, ponovno puni medijske stupce, a preostaje vidjeti kako će se ova cjelokupna saga rasplesti.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: zasjao u ružičastom odijelu