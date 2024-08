Zdravko Čolić otkrio za čime u karijeri posebno žali pa progovorio o duetu s Merlinom

Regionalna glazbena zvijezda Zdravko Čolić (73) ovog vikenda nastupio je u popularnom budvanskom klubu Top Hill pred nekoliko tisuća obožavatelja. Omiljeni Čola uvijek je rado viđen gost gdje god se pojavio, a i ovaj put je za tamošnje medije raspoloženo pričao o aktualnim zbivanjima u karijeri, ali i besprijekornom stilu odijevanja.

Kako kaže, ranije je na odjeću izdvajao mnogo više novaca: - Nisam se nešto sređivao. Ovo je jeftino Bossovo odijelo, obično odijelo. Prošla su ta vremena, ranije sam ja odlazio u Englesku i tamo kupovao. Bilo je bitno da na pozornici imaš šiveno odijelo i da bude scenski, šljašteće. Svašta se mijenja kako čovjek stari, život se mijenja, ali ja se nadam pozitivno. U smislu neke zrelosti, druženja, ali i karijere - izjavio je bosanskohercegovački pjevač za srpski Blic.

Iako se kroz glazbeno putovanje može pohvaliti brojnim uspjesima, kod Čolića također postoje stvari za kojima žali: - Žao mi je što rijetko izdajem CD. Ne znam li je to zbog suradnika, producenata... Mada i ja posljednjih godina sam pišem pjesme. Prije smo za tri mjeseca pravili ploče, a sada je sve sporije. To mi je žao. Volio bih da izađe više novih pjesama. Postoje pjesme koje mlađa publika ponovo otkriva. U 90 posto slučajeva pjesme bolje zvuče uživo nego na snimci - ističe 73-godišnjak.

Jednom je prilikom još jedan bosanskohercegovački kantautor izjavio kako u Čoli vidi idola, a riječ je o Dini Merlinu. Zdravko sada otkriva kolike su šanse da njih dvojicu slušamo zajedno u pjesmi: - Snimanje dueta je toliko nebitna stvar, to se desi spontano, uvijek. Dino i ja smo izveli duet koji je iznad svakog dueta, a to je bilo izvođenje pjesme 'Kao moja mati' na koncertu, što ima više pregleda nego pravi dueti - rekao je o umjetniku s kojim je već surađivao. Naime, Merlin je napisao tekst za numeru 'Da ti kažem šta mi je' s Čolićevog istoimenog albuma objavljenog 1990. godine.

Na pitanje je li pak odbio neku pjesmu koja će kasnije postati hit, jugoslavenska pop-zvijezda odgovara: - Desi se uvijek da ti promakne pjesma, ne prepoznaš je. Neko poslije prepozna tu pjesmu, bolje mu legne i od nje napravi hit. To se događa - kazao je za kraj razgovora.

Podsjetimo, Čolićev koncert krajem prošlog mjeseca u Tesliću prekinula je jaka kiša. Kako pišu tamošnji mediji, organizatori su morali prekinuti koncert zbog jakog proloma oblaka i grmljavinskog nevremena. Neke snimke koncerta prije nego je prekinut osvanule su i na društvenim mrežama. Na njima se vidi kako glazbenik je sam pokisao, no svejedno je nastavio pjevati. Jaka kiša nije ga nimalo štedjela, no on se nije predavao.

jedan od najpopularnijih pjevača u regiji rijetko nastupa na privatnim zabavama, a sredinom lipnja pjevao kao specijalni gost na vjenčanju koje se održalo u jednom beogradskom restoranu. Za nastup od 45 minuta navodno je dobio 45 tisuća eura.

- Čola može birati gdje će nastupati. On ne prakticira pjevati na privatnim veseljima, ali je ovog puta napravio izuzetak. Imao je određene uvjete, koje su mladenci i njihove obitelji ispunile bez riječi, tako da je sve dogovoreno vrlo brzo. Između ostalog, tražio je da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok pjeva, da nema naručivanja pjesama i fotografiranja s gostima... Za 45 minuta tražio je 45.000 eura i to je odmah prihvaćeno jer mladenci obožavaju njegovu muziku. Uz pjesmu "Tebe čuvam za kraj" otplesan je i prvi ples. Pjevao je neke od svojih najvećih hitova, a odmah nakon nastupa u pratnji osiguranja restorana napustio je lokal, ispričao je izvor za RTVBN.

