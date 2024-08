Maja je majka troje djece zbog kojih dolazi u show: 'Želim moći uživati s njima'

Iz Velike Ludine dolazi Maja Marušić, majka troje djece koja želi u potpunosti uživati u aktivnostima s njima, no zbog trenutačne kilaže, to nije moguće pa se zato i odlučila prijaviti u 'Život na vagi'. „Kad odem s djecom na neki izlet, želim probati sve; od trampolina do zida za penjanje i u zabavnom parku želim sjesti u sve i uživati s djecom“, kaže 43-godišnjakinja i objašnjava kako to sada nije moguće jer ne može dugo trčati, hodati uzbrdo ili trenirati nešto.

„Uvijek sam se željela baviti nekim sportom ili plesom, a zbog viška kilograma - nisam mogla“, nastavlja Maja i dodaje kako bi baš jako voljela biti trenerica zumbe i, kako kaže, voditi svoje buce prema boljem životu. No prvo mora pomoći sebi jer se boji da bi se zbog viška kilograma mogla ozlijediti.

„Dosta je strahova, želim uživati u životu punim plućima“, jasno kaže kad je pitate koji su joj motivi prijave u 'Život na vagi'. Vrijedna prodavačica sigurna je da će uspjeti u svemu što si je zacrtala jer je optimistična osoba koja se ne boji izazova, nema problem zauzeti stav i izboriti se za sebe i apsolutno je zadovoljna sa svime u životu osim što želi biti mršavija. „Dugo sam čuvala haljinu koju sam nosila sa 65 kilograma, ali sam je prije osam godina bacila jer sam znala da te kilograme više nikad neću imati“, rekla je Maja, no tada nije znala da je pred njom proces koji će joj u potpunosti promijeniti život.

Koja sva mjesta Maja želi posjetiti i s koliko se kilograma bori - ne propustite pogledati na prvom vaganju osme sezone 'Života na vagi' ove jeseni na RTL-u!

VIDEO Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao samostalni koncert nakon dvije godine pauze