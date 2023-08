U 37. godini preminuo glumac iz 'Igre prijestolja', tijekom cijele karijere borio se s rijetkom bolešću

Glumac Darren Kent najpoznatiji po ulozi u seriji 'Igra prijestolja' preminuo je u 37. godini života, potvrdili su iz njegove agencije.

- S dubokom tugom moramo vam reći da je naš dragi prijatelj i klijent Darren Kent mirno preminuo u petak. Njegovi roditelji i najbolji prijatelj bili su uz njega. Naše misli su s njegovom obitelji u ovom teškom trenutku - poručili su iz njegove agencije Carey Dodd Associates na Twitteru.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK