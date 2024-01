Preminula je ikona talijanske kinematografije, pamtimo je po ulogama u hit filmovima

britanska kraljevska obitelj

Kralj je izašao iz bolnice! Odlično je raspoložen i ne odvaja se od svoje Camille

Charles je bolnicu trebao napustiti nakon dvije noći, što se nije dogodilo. - Podrazumijeva se da će Charles ostati u bolnici dulje od dvije noći samo ako dođe do nekog neočekivanog problema - otkrio je dobro upućena osoba za britanski The Sun i dodala da je dodatna noć u klinici zapravo jednostavna mjera opreza, no da bi mogla izazvati nelagodu i nervozu među štovateljima kraljevske obitelji.