Predsjednikova kći objavila da voli djevojku, a otac joj vlada u državi gdje je homoseksualnost ilegalna

Kći predsjednika Kameruna, Paula Biya, potaknula je glasine o istospolnoj ljubavnoj vezi nakon što je objavila fotografiju na kojoj ljubi drugu ženu. Brenda Biya izazvala je burne reakcije javnosti tom objavom, a s obzirom na to da je homoseksualnost ilegalna u središnjoj afričkoj državi kojom vlada njezin otac. Inače, Pual Biya danas ima 91 godinu, a postao je predsjednik Kameruna prije 42 godine te je jedan od čelnika države s najduljim stažem u Africi, pisao je britanski Daily Mail.

Njegova kći na fotografijama ljubi brazilsku manekenku Layyonsu Valencu, a u opisu je bila više nego jasna: "Luda sam za tobom i želim da cijeli svijet to zna." I dok se one javno vole, kazne za ovakvo ponašanje u Kamerunu su paprene, pa bi osobe koje su u istospolnim odnosima ili vezama mogle dobiti zatvorsku kaznu do pet godina! No, s obzirom na to da Biya ne živi u Kamerunu, ona ne podliježe ovom strogom zakonu.

Inače, predsjednikova kći je po zanimanju glazbenica, poznatija pod umjetničkim imenom King Nasty. Iako u sklopu svoje objave nije eksplicitno navela svoju seksualnu orijentaciju, predsjednikova kći je podijelila članak objavljen u francuskom ‘Le Mondeu‘ u kojemu se navodi da je ‘izašla iz ormara‘, te je podijelila i poruke podrške koje je u međuvremenu dobila. Shakiro, transrodna aktivistica iz Kameruna, bila je jedna od onih koji su pohvalili glazbenicu, a poručila joj je da se nada da će njezina objava biti "prekretnica za LGBTQ+ zajednicu u Kamerunu", jer je Biya "glas za društvene promjene u zemlji u kojoj postoje duboko ukorijenjeni tabui."

I love this for Brenda Biya (Cameroon’s First Daughter)! However, it highlights a harsh reality: Anti-LGBT laws in Cameroon disproportionately target the poor. Wealth and connections create a shield for some, while others face severe consequences. 🏳️‍🌈🇨🇲#EqualityForAll pic.twitter.com/G6mQnd1QrR