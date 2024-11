Poznati novinar tvrdi: 'Epstein i Trump kladili su se tko će prije spavati s princezom Dianom'

Jeffrey Epstein i Donald Trump kladili su se tko će prvi spavati s princezom Dianom, tvrdi novinar i publicist Michael Wolff, autor nekoliko knjiga o Trumpu, piše Daily Mail.

Wolff je je da su se prijatelji opsjednuti seksom natjecali tko će spavati s više žena.

Trumpov kroničar Wolff rekao je da je redovito intervjuirao osramoćenog financijaša Epsteina za njegove tri knjige o bivšem predsjedniku prije njegova samoubojstva dok je čekao suđenje za optužbe za seksualnu trgovinu ljudima.

Oslikao je Trumpov i Epsteinov životni stil i rekao da se spavanje s članovima kraljevske obitelji smatra vrhunskim postignućem.

Činilo se da Diana i kraljevska obitelj predstavljaju neki ultimativni 'dobitak' za Epsteina i Trumpa i krajnju konkurenciju. U tom trenutku Diana je bila najpoznatija žena na svijetu. Nije bilo većeg statusnog simbola iz 1980. godine. I dijelom zato što se činilo da je seks njihov jedini fokus, vjerujem da su mislili da mogu spavati s bilo kojom ženom koju žele, uključujući i princezu, kazao je Wolff.

U vrijeme oklade, princeza Diana, koja je nekoć bila najfotografiranija žena na svijetu, bila je udana za sadašnjeg britanskog kralja Charlesa III.

Wolff je to otkrio tijekom svog podcasta "Fire and Fury", koji nosi isti naziv kao i njegova knjiga o Trumpovom predsjedništvu iz 2018.

Tijekom epizode, također je objavio audio Epsteinov razgovor o radu administracije Donalda Trumpa.

Epstein i Trump postali su prijatelji 1980-ih. Međutim, Trumpov tim rekao je da se on distancirao od osuđenog pedofila nakon što su se pojavile optužbe za seksualno zlostavljanje.

Godine 2019. Trump je rekao da su se njih dvojica posvađali i da nisu razgovarali 15 godina te je izjavio da 'nije obožavatelj'. Ali prije toga, Wolff je tvrdio da su muškarci jednom dijelili djevojku, iako nije imenovao ženu.

Wolff je tvrdio da je Trump bio ljubomoran na Epsteinove djevojke, poput manekenke Stacey Williams, koja je tvrdila da ju je Trump pokušao osvojiti 1993. godine.

- Mislim da su sebe vidjeli kao utjelovljenje ovog trenutka, a to su novac, žene i status. Sada vidimo Epsteina kao seksualno čudovište. Ali svakako, barem prema Epsteinovim pričama, on i Trump su, u tom pogledu, bili "braća po oružju". Međutim, veza se na kraju pogoršala i Epstein je posumnjao da ga je Trump prijavio za podvođenje maloljetnice, što je dovelo do njegove osude 2008., rekao je Wolff.

Trumpov tim oštro je negirao Wolffove tvrdnje u izjavi.

- Michael Wolff je osramoćeni pisac koji rutinski izmišlja laži kako bi prodao beletristiku jer očito nema morala ni etike. Čekao je nekoliko dana prije izbora kako bi iznio neobične lažne klevete u pokušaju da se upusti u otvoreno miješanje u izbore u ime Kamale Harris. On je neuspjeli novinar koji pribjegava lažima kako bi dobio pozornost, rekao je direktor komunikacija Trumpove kampanje Steven Cheung.