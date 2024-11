Vivien nakon izlaska iz showa otkrila: 'Upoznala sam fatalnog frajera i zaljubila se'

Toni je u showu "Ljubav je na prvu" Vivien poslao prvu kući sa svog imanja, a nju to nije povrijedilo nego je otišla na more naći ljubav, kako je istaknula. Otkrila je za RTL.hr da joj se to i dogodilo te ju je inspiriralo za novu pjesmu.

"Odustala sam od sela i Tonija. Toni je sretan s Valentinom, a Vivien je našla ljubav u Crnoj Gori i napisala pjesmu", ispričala je.

"U Crnoj Gori na moru sam upoznala svoju ljubav, zaljubila sam se na prvi pogled i osjetila sam sve čari mora i sreće u ljubavi. Divan je. Pruža mi punu podršku i ljubav", dodala je.

Osvrnula se na Tonijevu obitelj. "Zaista smatram da je meni Tonijeva obitelj dala punu podršku, jako sam ih zavoljela, jako su ugodni ljudi i želim im sve najbolje u životu, a što se tiče Valentine i Tonija, pa neka imaju mirne noći. Imala sam i ja mirne noći. Imala sam i miran let do Crne Gore, tamo me je Amorova strelica pogodila i snimila sam pjesmu i spot, upoznala sam fatalnog frajera, svojim me je pogledom zaveo", ispričala je Vivien.

Komentirala je Valentininu izjavu da je imala najmirniju noć s Tonijem otkad je Vivien otišla. "Što se događalo poslije mog odlaska s farme me ne zanima, a još manje da li je Valentina imala mirnu ili burnu noć", zaključila je.

Inače, prošlog tjedna u showu smo vidjeli kako Toni izbacuje Vivien. Toni i cure šetali su Vinkovcima, a Valentina i farmer međusobno su se hranili sladoledom. Antonela je i dalje smatrala da to među njima nije ljubav jer je prošlo premalo vremena. Toni je curama rekao kako se bliži prvo izbacivanje: „Kad ste došle, sve super... Drugi dan dobro, treći dan tenzije i problemi... Sam sebi sam rekao da je najbolje da vas sve tri pošaljem kući. Sve tri!“ „Mislim da je to Tonijeva istinska želja“, smatrala je Vivien, no farmer je ipak priznao da se samo šali.

Vivien mu je kazala da se već spakirala, a on je poručio da će ispoštovati njezinu želju. Antonela je priznala da joj je pao kamen sa srca što ona ne ide kući. „Toniju bih poručila da jako dobro procijeni svoje postupke prije nego što nešto ishitreno učini“, dodala je Vivien za kraj. „Nisam sretna, više bih voljela da je Vivien ostala“, kazala je Valentina.

Nakon cijele situacije oglasila se i izbačena Vivien. Izjavila je kako je očekivala da će ju Toni prvu izbaciti.

- Očekivala sam takvu odluku da mene prvu izbaci. Jednostavno, ja ne želim nikada biti broj dva jer ako nisam broj jedan, zbogom, nema me, odoh. Meni ne treba takvo poniženje da nekome budem broj dva - komentirala je za RTL.hr.

Rekla je da je Toni sebi našao djevojku koja mu se sviđa, te da je to odmah pokazao.

- Toni je sebi našao djevojku koja mu se sviđa i to je odmah pokazao što je meni džentlmenski. Bilo bi baš patetično da je sa svima flertovao, ali on je odmah pokazao stav i zbližio se s Valentinom i ja ga podržavam.

Dodala je kako se Antonela zbližila s Tonijevim prijateljem jer je shvatila da nema šanse.

- Antonela se zbližila s njegovim prijateljem jer nema šanse kod Tonija pa se okrenula njegovom prijatelju, a Toni i Valentina su sretni jer im nije za vratom.

