Poznata glumica progovorila o liposukciji: 'Umorila sam se od gledanja same sebe u ogledalu'

Glumica i komičarka Amy Schumer (40) progovorila je o liposukciji, a iako je rekla da se nikada neće podvrgnuti estetskim korekcijama priznala je kako se bojala pogledati u ogledalo i samo pomiriti sa svojim izgledom.

-Nikada nisam bila poznata po tome što sam zgodna, ali stigla sam do točke kad sam se umorila od gledanja same sebe u ogledalu- otkrila je glumica u intervjuu za Hollywood Reporter te otkrila kako je shvatila da "duge šetnje i piletina sa žara" nisu opcija.

Iako je prethodno rekla da se nikada ne bi podvrgnula estetskim korekcijama, mišljenje je promijenila nakon carskog reza te nakon što su joj uklonili maternicu i slijepo crijevo zbog endometrioze.

-Napravila sam liposukciju. Nikad nisam mislila da ću tako nešto učiniti. Kad sam čula za to, pomislila sam kako je to ludo i rekla da nikada to neću napraviti- dodala je komičarka te otkrila kako je jako zadovoljna zahvatom i kako želi biti iskrena s obožavateljima.

-Puno mojih kolega se podvrgnulo estetskim korekcijama no o tome nikada ne govore ili pak govore da nisu, ja samo želim biti iskrena.

Podsjetimo, Amy je nedavno nasmijala je pratitelje novom objavom na društvenim mrežama. Naime, glumica je odlučila ukloniti filere iz obraza.

-Pokušala sam s filerima, ali ispalo je da su mi obrazi već puni. Bogu hvala što se mogu otopiti. Izgledala sam kao 'Maleficent'- napisala je glumica uz fotografije iz ordinacije, a ubrzo su joj se javili pratitelji koji su ju podržali zbog njezine odluke povratka na staro.

