Poseban Dan žena vaterpolista Mladosti

Dan žena u svima nama budi posebno emociju. Možda više nego svakodnevno, osjećamo koliko žene u našim životima zauzimaju važno mjesto. To posebno dobro znaju i vaterpolisti zagrebačke Mladosti koji nam predstavljaju najvažnije žene u njihovim životima.

Žapci su ove sezone uvjerljivo od samog početka na vrhu Regionalne vaterpolo lige i gotovo sigurno su osigurali da se Final Four igra na bazenu na Savi. Sportašima je podrška obitelji itekako važna s obzirom na užurban tempo treninga i utakmica te čestih putovanja i izbivanja iz vlastitog doma.

Četverogodišnja Noa svakodnevna je radost i ljubav Ivana Buljubašića. Već četiri godine, ona je uz suprugu Marinu, najvažnija žena u njegovom životu. Za Dan žena Ivan curama priprema posebno iznenađenje.

- Noa je društvena, obožava parkove i igraonice. Posebno voli snijeg, more i bazene. Toliko je zaluđena crtićem Frozen da traži od svih da je zovu Elsa, a ne Noa. Čim se vrati iz vrtića presvlači se u ledenu princezu i tada kreće predstava. Ona mi ovaj svijet čini ljepšim i veselijim mjestom! – otkriva Ivan.

Život u Zagrebu i snalaženje u novoj sredini Antoniu Petkoviću lakši su uz suprugu Antoniu. Oboje rođeni Šibenčani imaju mnogo toga zajedničkog, a posebno veselje im je i sin Nikola.

- Naša ljubav traje već 13 godina, a upoznali smo se za jednog izlaska u Šibeniku. Anotnia me oduvijek prati gdje god da igram i najveća mi je podrška u lijepim i manje lijepim situacijama! – govori Anotnio Petković.

Mama je ipak najvažnija žena u životu svih nas. To dobro zna i jedan od najperspektivnijih igrača Mladosti Franko Lazić. Njegova mama Danijela također je bivša strastvena sportašica koja je igrala košarku u Ciboni te se bavila atletikom. „Mama me prati kroz cijelu moju karijeru. Najupečatljiviji trenutak je bio u Podgorici na finalu Svjetskog juniorskog prvenstva kada smo osvojili zlato ispred 2500 crnogorskih navijača i naših par roditelja te našeg prvog putovanja izvan Hrvatske u čarobni Pariz. Uspomene na to ne blijede!” – zaključuje Franko.

Vaterpolisti i uprava HAVK Mladost čestitaju Dan žena. Zahvaljuju i svim navijačicama na velikoj podršci koja im itekako mnogo znači!