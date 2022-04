Pokopan slavni glazbenik (33), shrvana supruga neutješno plakala uz lijes, stotine obožavatelja na posljednjem ispraćaju

Pjevač britansko- irskog boy benda ''The Wanted'' Tom Parker (33) pokopan je jutros u Pett Woodu u jugoistočnom dijelu Londona. Obitelj, prijatelji i obožavatelji popularne grupe oprostili su se od voljenog glazbenika u suzama. Njegova supruga Kelsey svojoj je ''srodnoj duši'' kako ga je nazvala snimala dirljivu poruku koja je bila puštena u crkvi Svetog Franje.

-Da je ljubav ono što te moglo spasiti, živio bi vječno- kazala je uplakana udovica. Njegov kolega iz benda, Max George (33) rekao je kako će ''uvijek ostati upamćen kao njegov brat i kolega i kako će uvijek pamtiti njegov osmjeh''.

-Bio si pravi ratnik posljednjih 18 mjeseci. Ništa te nije moglo zaustaviti. Tvoja posvećenost pisanju knjige, bendu, turneji, gradnji nove kuće i podizanju svijesti o bolesti. Nastavit ćemo prenositi tvoju ostavštinu. Uvijek ćeš biti moj anđeo na nebu- dodala je Tomova supruga koja je na posljednjem ispraćaju imala poseban detalj posvećen suprugu- zlatnu kopčicu za kosu na kojoj je pisalo njegovo ime.

Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO Kelsey Parker at the funeral of her husband and The Wanted star Tom Parker at St Francis of Assisi church in Queensway, Petts Wood, in south-east London, following his death at the age of 33 last month, 17 months after being diagnosed with an inoperable brain tumour. Picture date: Wednesday April 20, 2022. Photo: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATION Na posljednjem ispraćaju bili su brojni obožavatelji i kolege iz benda- Max George, Jay McGuinness, Siva Kaneswaran i Nathan Sykes, kao i pjevač Liam Payne koji su odar nosili do crkve, a tisuće neutješnih obožavatelja stajalo je u ulici gdje su prolazili.

Tom je u listopadu prošle godine podijelio s javnosti informaciju o svom teškom zdravstvenom stanju i rekao je tada da mu je dijagnosticiran najzloćudniji tumor na mozgu glioblastom koji se ne može operirati te da mu liječnici daju još 18 mjeseci života.

-Užasno je kada vam s 33 godine kažu da imate još 18 mjeseci života. Pokušavamo ne razmišljati o tome previše, nema druge opcije – rekao je tada Tom, a tužnu vijest o njegovoj smrti krajem ožujka podijelila je njegova supruga.

-Teškog srca moramo potvrditi da je Tom mirno preminuo danas, okružen svojom obitelji. Naša su srca slomljena. Tom je bio centar našeg svijeta i ne možemo zamisliti život bez njega, bez njegova zaraznog osmijeha i nevjerojatne energije. Uistinu smo zahvalni za svu ljubav i podršku koju nam šaljete i molimo vas da se svi ujedinimo kako bismo osigurali da Tomovo svjetlo nastavi sjati za njegovu prekrasnu djecu – napisala je neutješna Kelsey uz crno-bijelu fotografiju svog supruga.

Tom je iza sebe ostavio i dvoje djece, dvogodišnju Aureliju i jednogodišnjeg Bodhija. Kelsey i Tom vjenčali su se 2018. godine nakon devet godina veze, a unatoč teškoj dijagnozi glazbenik nije odustao od nastupa.

