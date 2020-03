Pojam 'Netflix and chill' dobio je doslovno značenje!

Pojam ‘Netflix and chill’ ima odnedavno sasvim novo značenje – ono doslovno! Već dugo je poznat i naveliko korišten pojam “Netflix and chill”, koji zapravo ne označava lagano opuštanje uz kvalitetan TV program po vlastitom izboru, kao što bi to mogao pretpostaviti neki zdravorazuman, ali ipak nedovoljno informiran građanin koji barem djelomično barata engleskim jezikom, nego nešto mnogo delikatnije – poziv na vođenje ljubavi! To u praksi znači da, kada neki momak pozove djevojku da skupa gledaju Netflix i pri tome, eto, malo “chillaju”, on zapravo ne mora ni imati televizor. Svima je, naime, potpuno jasno na što se taj poziv odnosi...Dolaskom Netflixa u Hrvatsku prije nekoliko godina, osim najpopularnijih TV serija, k nama je došla i ta opcija.

Momci diljem zemlje, pomislio sam tada, više neće gubiti vrijeme na skidanje omiljenih filmova i serija s interneta, ali još važnije, ni na smišljanje novih načina kako da skinu djevojke. Cijeli taj, često komplicirani postupak sada će zamijeniti samo ove tri kratke riječi.“Netflix...”, započet će naš tradicionalni galeb dok na nekoj plaži oblijeće naivnu turistkinju i pomalo lijeno dodati “...and chill?”Nikakve šetnje po lungomare, Oliverove pjesme, škampe na buzaru i maslinovo ulje više neće biti potrebni – bio sam uvjeren sve do prije dva tjedna, a prizor tog više puta otpjevanog dalmatinskog junaka kako se nepotrebno trudi da nekoj mladoj dami pomogne da namaže leđa kremom za sunčanje bit će rjeđa pojava na jadranskoj obali od sredozemne medvjedice...

Ono, međutim, što se proteklih mjeseci događa u svijetu, a već nekoliko tjedana i u Hrvatskoj, osim svojih zdravstvenih, društvenih i gospodarskih posljedica, ostavilo je trag i na ovome izrazu. Naime, u vrijeme kada se ni s kim ne smijete ni rukovati, a kamoli približiti na više od dva metra, pri čemu može doći do kapljičnog prijenosa, taj “chill” ne može se nikako drukčije tumačiti nego – doslovno!

Elem, kako u ovo napeto i za zdravlje opasno vrijeme, koje za dobrobit svih nas moramo što više provoditi unutar vlastita četiri zida, “Netflix i opuštanje” zvuči mnogo bolje od “Netflix i zaraza virusom”, u nastavku donosim mali vodič kroz serije koje sam tijekom svoje dobrovoljne samoizolacije pogledao na tom svjetski poznatom streaming servisu. Sve sezone Marvelove serije “Daredevil” bile su prvo što sam odabrao, a to bih preporučio i svima ostalima koji se drže uputa Stožera civilne zaštite RH. Film s Benom Affleckom o tom vrsnom i, nota bene, slijepom odvjetniku koji se za pravdu istovremeno bori u sudnici svojim poznavanjem zakona, ali i na ulici šakama i nogama, gledao sam još davno i nije mi se baš svidio. Ova serija, u kojoj Daredevila glumi neki totalni anonimac, iskreno me oduševila. Ponajviše zbog izvrsnog negativca Vincenta D’Onofrija, kojega vjerojatno znate kao onog debeljuškastog i šlampavog detektiva iz “Zakona i reda”. Oni veći ljubitelji filmskih klasika prepoznat će ga i kao debelog, mentalno nestabilnog vojnika iz “Full metal jacket”, a koji si u antologijskoj sceni pred kraj mukotrpne vojne obuke sačmaricom “prosvira” glavu.

U Daredevilu je, da se razumijemo, također debeo, kao u svim ovim ranije navedenim ulogama i, jasno, u privatnom životu, ali nipošto nije šlampav ni mentalno nestabilan. U ovoj Netflixovoj seriji on je onaj tip zločinačkog genija za kojega u jednom trenutku počnete navijati i zbog kojega, eto, cijelu sezonu pogledate u jednom danu...Popratio sam, nadalje, i jednog drugog odvjetnika – Saula, koji možda nema te marvelovske supermoći, ali svakako ima moć da vas nasmije svojim kreativnim pristupom poslu koji obavlja. Posljednja sezona “Narančasta je nova crna” poprilično me razočarala, a ”Narcosu”, koji se s “Igrom prijestolja” bori za titulu najgledanije serije na svijetu, pridonio sam s nekoliko dana uzastopnog gledanja.

Isto tako, “Snimke Teda Bundyja”, o kojima cijela Amerika govori već mjesecima, napokon sam pogledao i shvatio o čemu je tu riječ...Nije me, međutim, nimalo opustilo, a upravo sam to želio pa sam vrlo brzo prekinuo gledanje tog poprilično uznemirujućeg serijala.Komedija o bivšem šefu mafije koji uđe u program zaštićenih svjedoka pa završi u norveškom Lilyhammeru gdje pokušava izgraditi novu mafiju opustila me zato upravo onako kako sam to priželjkivao. Isto tako “Špijun” sa Sachom Baronom Cohenom, u kojemu glumi undercover agenta u Siriji 60-ih godina, ali i “Kada nas vide”, koji su snimljeni po istinitom i nevjerojatno potresnom događaju, naveli su me da razmišljam o nečemu što, eto, nije taj prokleti koronavirus...

Novo tumačenje pojma “Netflix and chill” pokazalo se, dakle, osim toga što je primjerenije za ovo doba kada treba izbjegavati svaki fizički kontakt, i mnogo manje zavaravajućim. Ono tumačenje s početka, naime, a koje je sve do prije dva tjedna bilo u stalnoj upotrebi, rijetko kada mi je i opravdalo očekivanja. Uglavnom bi se od tog “chilla” vrlo brzo odustalo i ja bih ostao samo s onim malim, hladnim daljinskim upravljačem za Netflix u ruci...