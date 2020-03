Sjećate se malog Perice, Buce, Melite, Boška Buhe? Evo gdje su danas i što rade

Uskoro će se u šest nastavaka snimati serija “Dnevnik velikog Perice” u kojoj ćemo pratiti život Perice iz filma “Tko pjeva zlo ne misli”. U filmu Kreše Golika Pericu je glumio Tomislav Žganec, kojeg nećemo gledati kao Pericu u seriji koju priprema Vinko Brešan jer je nakon filma Tomislav krenuo drugim putem i nije se zadržao u glumačkim vodama. Povod je to da se prisjetimo gdje su danas i što rade nekadašnje tinejdžerske zvijezde popularnih serija i filmova koje i danas izazivaju veliko zanimanje kada se prikazuju na malim ekranima iako su snimane prije nekoliko desetljeća. U nastavku pročitajte tko se od tih mladih glumačkih zvijezda zadržao u glumi, a tko se odlučio za neku sasvim drugu karijeru.

Tko pjeva zlo ne misli - Tomislav Žganec

Kultni film “Tko pjeva zlo ne misli” obilježila je i uloga malog Perice kojeg je glumio Tomislav Žganec. Njegova genijalna izvedba oduševljava i danas, ali Tomislav se kasnije odlučio za sasvim drugu karijeru, danas je inženjer i radi kao profesor na FER-u te izbjegava javno eksponiranje.

Smogovci - Edin Breški

Edin nam je svima poznatiji kao Buco iz serije “Smogovci” koja se snimala od 1982. do 1997. godine. S prekidima je ulogu Buce igrao do svoje 19. godine i nije se zadržao u glumačkom svijetu te je po struci elektrotehničar. Uvijek se na spomen “Smogovaca” sjeti i kako mu je Ivica Zadro u jednoj sceni rekao da će ga nabiti na ražanj, a Edin se rasplakao i tražio da na set pozovu njegovog tatu jer je bio toliko mali i nije shvaćao da je to gluma.

Boško Buha - Ivan Kojundžić

U filmu i seriji “Boško Buha” lik Boška igrao je Ivan Kojundžić koji se sjeća da je tada svoje dnevnice trošio na slatkiše i na setu se družio s Draganom Bjelogrlićem. Kojundžić je već godinama zaposlen kao spiker na Hrvatskom radiju.

Lažeš, Melita - Gorana Stepanić

Interesa za glumu u odrasloj dobi nije imala ni Gorana Stepanić koju smo gledali u seriji “Lažeš Melita”. Ona je odabrala je znanstvenu i danas je profesorica na odjelu humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta u Puli te se i ona poput Tomislava Žganeca povukla iz javnog života.

Slavko Štimac (Ljubo), Gordana Inkert (Draga) i Željko Malčić (Pero)

Prije četiri godine zadrugari Ljubo, Draga i Pero iz filma “Vlak u snijegu” su se našli u Velikom Grđevcu u Lovrakovom centru i iznova sjeli u svoj slavni vlak. Slavko Štimac Gordana Inkert i Željko Malčić utjelovili su slavne likove filma Mate Relje nastale po pisanom predlošku Mate Lovraka. Gordana i Željko nisu se zadržali u filmskom svijetu i jedino je Štimac iz ove družine postao profesionalni glumac.