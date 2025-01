Pogledajte novu 'Trapavicu': Podočnjaci iz Kutine imaju planove za Doru i Eurosong

Nakon prve epizode našeg novog serijala Trapavica, u kojoj ste mogli poslušati kako ponajveća glazbena zvijezda na današnjoj sceni, Hiljson Mandela, razmišlja o brojnim glazbenim temama, u drugoj epizodi ugostili smo popularnu grupu koja djeluje pod nazivom Podočnjaci. Riječ je o glazbenom triu iz Kutine kojeg zapravo čini zanimljiva mješavina žanrova; Beachboy19 (David Šalković) se izgradio kao pripadnik stare škole hip-hopa, Sinista Ruky (Karlo Rukavina) kao roker i metalac, dok je Nix K (Nikola Klemić) producent koji se poglavito bavi elektronskom, primarno house glazbom.

Podočnjaci djeluju od početka 2020. godine kada su na scenu izašli s pjesmom 'Snađi Se', a vrlo brzo su počeli privlačiti pažnju publike s nešto drukčijim pjesmama od onih što su ljubitelji moderne glazbe u Hrvatskoj u to doba naviknuli. Singlovima 'Pozeru', 'Papuče' i 'Šiške' su vrlo brzo zadobili interes publike, a taj početni rast doživio je svoju kulminaciju debitantskim albumom 'Ispod Očiju' koji je ugledao svjetlo dana na ljeto 2021. godine. Od tada su objavili nove brojne uspješnice, a svaka od njih broji nekoliko stotina tisuća pregleda.

Stilski su Podočnjaci u smislu podloge bazirani na instrumentalima house glazbe, no u njihovim pjesmama možete pronaći još pregršt žanrovskih primjesa i kombinacija tako da dvije pjesme neće zvučati slično ili isto. Kvaliteta produkcije koju Nix K donosi je uistinu na jednoj iznimno visokoj razini za hrvatske pojmove, Ruky uglavnom na pjesmama donosi svoje vokalne sposobnosti, dok Beachboy karizmatičnim stihovima nerijetko donosi komične momente u pjesmama. Takav balans i raspodjela uloga se, na ovako modernim podlogama, ne može baš često čuti na našim prostorima.

Zanimljivo, svoj prvi koncert Podočnjaci su trebali održati u zagrebačkom KSET-u, no zbog većeg interesa publike od očekivanog prvo se organizacija proširila na dva dana KSET-a, a nakon što je bilo očito da je interes veći i od toga, odlučili su svoj prvi koncert prebaciti u zagrebačku Tvornicu kulture, koju su uspjeli praktički ispuniti.

- Mislim da još nismo ni svjesni toga, koji je to tada uspjeh bio. Par mjeseci nakon tog prvog albuma nismo takvo što očekivali. Možda nisam ni dovoljno zahvalan na tome jer, ono, nisam to čekao. Bio je dobar tajming za to i nekako su se sve zvijezde poklopile - rekao je Sinista Ruky.

Može se reći da je producent grupe Nix K zapravo ljepilo ove grupe i čovjek koji je to sve okupio i započeo priču. Iza sebe Nix ima pozadinu s house, ali čak i turbofolk glazbom u produkcijskom smislu. Danas slovi za jednog od najboljih producenata u Hrvatskoj, posebice što se tiče modernijeg zvuka.

- Prije nego što smo počeli s Podočnjacima, sudjelovao sam kao producent na raznim natjecanjima među raznim zajednicama, a jedan od tih remixa broji 15 milijuna pregleda, ali nisam financijski dobio ništa od toga - istaknuo je Nix o svojim počecima.

U odnosu na većinu trap izvođača se Podočnjaci ističu po tome što ne koriste toliko autotune efekta, što nemaju playback na nastupima uživo, ali i što u svoje spotove unose sadržaj. Vrlo često u ovom žanru možemo vidjeti samo nizanje materijalističkih motiva bez povezane priče, a mladići iz Kutine se fokusiraju na to da u spotovima, kako se kaže, uvijek imaju smislenu priču od A do Ž.

- Volimo tu priču, da se nešto kaže kroz taj spot. Uvijek nam je ljepše vidjeti da se u spotu nešto konkretno događa, nego da se bez smisla izmjenjuje neki 'show off' (hvalisanje), neke žene, bogatstvo i slično. Pokušali smo to napraviti na jednoj pjesmi, ali to nismo mi, pa nije dobro ispalo, izgledalo je isforsirano i lažno - rekli su Beachboy i Ruky.

Podočnjaci u siječnju ove godine, dakle vrlo uskoro, objavljuju svoj drugi studijski album, a u njemu su obećali još više modernog house zvuka, plesnih hitova i šaljivih momenata. No, uoči objave tog albuma na YouTube i Facebook kanalima Večernjeg lista pogledajte cijelu epizodu Trapavice, u kojoj osim spomenutih tema članovi grupe pričaju i o potencijalnom angažmanu na Dori i Eurosongu u budućnosti, reagiraju na najsmješnije komentare publike ispod vlastitih pjesama, biraju najbolje izvođače na domaćoj sceni po karakteristikama kao što su lirika, karizma ili melodičnost te govore kako je pandemija koronavirusa utjecala na njihovu glazbenu karijeru.