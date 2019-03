Počeo 'Ples sa zvijezdama'! Kedžo zaplesao uz pjesmu '365'

Zabavni show 'Ples sa zvijezdama' vratio se na male ekrane! Kroz 12 emisija uživo na Novoj TV svoje plesno umijeće pokazat će fitness trenerica Viktorija Đonlić Rađa, glumice Ecija Ojdanić i Ana Vučak Veljača, glumac Slavko Sobin, pjevač Damir Kedžo, stand up komičar Ivan Šarić, pjevačica Nives Celzijus, stilist Marko Grubnić, spisateljica Josipa Pavić Bernardini, influencerica Sonja Kovač i novinar Davor Garić.

Njih će iz emisije u emisiju pripremati profesionalni plesači Marko Mrkić, Mateo Cvenić, Gordan Vogleš, Marko Šapina, Damir Horvatinčić, Mario Ožbolt, Valentina Walme, Gabriela Pilić, Ela Vuković, Paula Jeričević i Helena Janjušević.

Kako su se zvijezde i njihovi partneri snašli u plesnim izazovima i različitim žanrovima ocjenjivat će stručni žiri u sastavu: Dinko Bogdanić, Almira Osmanović, Nicolas Quesnoit i Tamara Despot. Kroz 12 emisija gledatelje će voditi Mia Kovačić i Janko Popović Volarić

Tijek emisije pratite u nastavku:

Show su otvorili Ecija Ojdanić i i Marko Šapina s quick stepom. Ecija i Marko probili su led i za svoj nastup osvojili 19 bodova od žirija. Njihov nastup prvi je komentirao Dinko Bogranić.

- Malo više oštrih pokreta u vašim nogama Ecija. To je mala kritika, ali otplesali ste i krenuli prema novim izazovima - rekao je Bogdanić.

- Definitivno se vidi da je to quickstep, bilo je dosta koraka koji su bili van ritma, to mi je dosta upadalo u oko. Ecija opsutite se i to će biti savršeno - dodala je Tamara Despot dok je Almira Osmanović konstatirala kako je njihova izvedba bila poletna i zabavna. S njom se složio i Nicolas Quesnoit.

Foto: Nova TV

Drugi su na redu bili Sonja Kovač i Gordan Vogleš. Žiriju i gledateljima predstavili su se bečkim valcerom. - Jako me se dojmilo. Na momente ste mi izgledali kao da već 10 godina plešete zajedno - komentirala je Tamara.

-Ispričali ste svoju lijepu priču preko valcera. Osjetile su se vaše emocije. Sonja bila si mi bolja u slobodnom stilu nego u valceru, gornji dio bi trebao biti malo opušteniji, ali inače bilo je super - dodala je Almira.

Nicolas je rekao kako je očekivao malo više njihanja koji je tipičan za bečki valcer, ali je pohvalio Sonjinu prirodnost u slobodnom stilu. - Ovo mi je prvi put u životu da vidim da netko valcer pleše bosih nogu. Pridružit ću se tome pa ću i ja idući put doći u žiri bosih nogu - našalio se Dinko i dodao kao su prekrasni par zajedno. Za svoj nastup osvojili su 25 bodova.

Foto: Nova TV

Plesne cipelice obuo je i Damir Kedžo i uz pratnju mentorice Helene Janjušević otplesao jazz dance na pjesmu '365' kojom se proslavio u boy bendu uz Sašu Lozara i Tina Samardžića. Za nastup su dobili 27 bodova. Žiri je pohvalio njihov nastup zaključivši kako je Kedžo pravi 'showman'.

Foto: Nova TV

Rumbu su otplesali Slavko Sobin i Gabriela Pilić i za svoj nastup pobrali ovacije publike.

- Čini mi ste da ste jako dobro iskoristili priliku. Imam jako dobar prvi dojam o vama- komentirao je Nicolas. Dinko je Slavku malo zamjerio ukočenost u bokovima i nekontrolirane pokrete rukama.

- Samo nastavite tako dalje, mislim da možete biti dobar plesač - kazala je Tamara, a s njom se složila i Almira dodavši kako jedva čeka njihov idući nastup. Slavko i Gabriela osvojili su 30 bodova.

Foto: Nova TV

Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić u prvoj su se emisiji predstavili s tangom. - Strastvena Dalmatinka pokazala je temperament. To mi je drago jer sam i ja Dalmatinac - izjavio je Dinko. Na njega se nadovezala i Tamara koja je komentirala kako je Viktorija jedna agilna žena koja se lijepo kreće po sceni.

- Bravo Viktorija, divno izgledaš i divno se krećeš. Ima tu potencijala za budućnost - dodala je Almira dok je Nicolas zaključio kako su Viktorija i Nicolas skroz 'kliknuli'. -Niste se štedjeli. Preuzimali ste maksimalni rizik i ja sam impresioniran - rekao je Quesnoit. Ovaj par za svoj nastup dobio je 30 bodova.

Pogledajte i tko su ovogodišnji natjecatelji 'Plesa sa zvijezdama'.