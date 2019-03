Viktorija: 'Dino mi ne pomaže oko plesa, a ovo je jedini show na koji bih pristala'

Zanosna Dalmatinka i nekadašnja missica Viktorija Rađa (41) jedna je od novih natjecateljica u showu “Ples sa zvijezdama” koji se vraća na male ekrane na programu Nove TV, nakon što je HRT emisiju skinuo poslije osam sezona emitiranja. – Jako sam uzbuđena jer odmalena volim plesati. Ovo je zaista jedini show u kojem bih pristala sudjelovati – otkriva nam bivša Miss Dalmacije i prva pratilja Miss Hrvatske.

Jesenas se preselila iz rodnog Splita u Zagreb s obitelji, gdje se ostvarila u novim poslovnim izazovima kao trenerica fitnessa, ali otkriva da nije bilo lako. – Prvih mjesec dana u Zagrebu bila sam slomljena, ali mi je prijateljica Marija učinila Zagreb domom. Posložilo se sve preko noći – komentira ona i dodaje kako je bila svjesna da joj neki angažmani i prilike ne bi bili nadohvat ruke da je ostala u Splitu.

– Split je nekako postao premalen za sve što želim. Dogovorila sam se sa svojom obitelji da će poći za mnom. Sami su predložili da će preuzeti i moje obaveze kad treba u znak potpore i podrške – objašnjava Viktorija kako su donijeli odluku. – Tu su bili i moji divni roditelji kao velika podrška.– Često je otvoreno govorila o višku kilograma nakon rođenja dvojice sinova, Roka i Nike. Suprug, poznati bivši košarkaš i olimpijac Dino Rađa, i sinovi pružaju joj podršku, kako u poslu tako i u plesu. – Dino je bio sretan što su me pozvali. On zna da oduvijek volim ples – kaže ona, a na pitanje pomaže li joj Dino savladati plesne korake, kratko odgovara: – Ne, Dino ne zna plesati. Nikako – smije se Viktorija. – Sinovi su frajeri pa ne žele gledati. Ako im pokazujem nešto sa snimanja, uvijek kažu da će gledati na TV–u! – prepričava ponosna majka. – Roko je ozbiljan košarkaš, počeo je igrati za reprezentaciju i uvjeti treniranja su mu bolji, a Niko ide u internacionalnu školu – hvali se ona dalje.

Bivša manekenka i pjevačica sada je posvećena majka i ne planira se vratiti ni pisti ni mikrofonu. Za sada će samo biti na plesnom podiju povratničke emisije za koju su treninzi već počeli. – Ima jedanaest parova i nekad krećemo s treninzima ujutro, a nekad zbog obveza sve odgodimo do navečer – ispričala je i istaknula da je jako zahvalna za sudjelovanje jer joj, između ostalog, to predstavlja i izazov.– Ja sam mislila da znam plesati, ali zaista je puno zahtjevnije nego što sam očekivala – priznaje lijepa Splićanka. – Nakon što sam odradila tri treninga samoj sebi sam rekla: Viktorija, ti si jedna hrabra žena – bodri samu sebe i otkriva kako bi voljela plesati na pjesme Petra Graše. – Osim što mi je kum, zaista volim njegove pjesme – priznaje Viktorija.

U tijeku su pripreme za početak nove sezone iščekivanog showa, a to podrazumijeva treniranje s 27-godišnjim osnivačem plesne škole Lijeva&Desna Markom Mrkićem. – On je zaista cool i svestran tip. Zna što radi i jako je strpljiv – naglašava Viktorija koja ističe da se prvo protivila odluci produkcije da Marko bude njezin partner. – Isprva sam mislila da Marko nije najbolji izbor, jer je visok, ali ekipa je prepoznala da on ima nešto što je potrebno da se opustim dok plešem. Jako sam zahvalna što su oni to primijetili, za razliku od mene – ne krije manekenka svoju krivu procjenu o mladom plesaču.

Mnogo puta je govorila o svojoj kilaži nakon poroda, a nerijetko je isticala kako je najvažnije baviti se aktivno svojim zdravljem. – Nema kruha bez motike. Treba ulagati u sebe i dobro se oznojiti pa će i rezultati biti vidljivi. Volite sebe više i budite sebi na prvom mjestu – govori trenerica fitnessa. – Zdrava prehrana, vježbanje i sport zahtijevaju vremena, ali to je najzdravija i najisplativija metoda i za dobar izgled, između ostalog! – upozorava Viktorija Rađa.

