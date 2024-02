Pobjednik prve sezone 'Života na vagi': 'Da nije bilo showa, ne bi bilo ni mene. Prekomjerna težina značila bi samo smrt'

Splićanin Ivan Krolo pobijedio je u prvoj sezoni showa 'Život na vagi' no nakon toga nije se pretjerano trudio biti u fokusu pažnje javnosti. Objave na društvenim mrežama se rijetke, ali kada se odluči javiti gledatelji showa uvijek budu nanovo iznenađeni kako odlično izgleda. U show je ušao s 130 kilograma, a uspio je izgubiti čak 45 kilograma. Od tada do danas prošlo je šest godina, a on i dalje marljivo radi na svom izgledu.

I ranije se bavio tenisom, a nakon izlaska iz showa, počeo je graditi karijeru teniskog trenera. Jedno vrijeme je radio i u slastičarni, no ta poslovna epizoda nije dugo potrajala.

- To je trajalo nekih pola godine i svi su se čudili tome jer kao 'kako uspijem odoljeti svim tim slasticama', ali ja doslovno nisam probao niti jedan kolač dok sam radio tamo. Ja i inače nisam nešto od slatkog. Uglavnom ta epozioda je završena, sada radim kao teniski trener na Šalati, to sam počeo prije nekih pet mjeseci i nadam se da ću tu i ostati. To sam radio i ranije u Splitu, tako da mi je bilo sve poznato. Veseli me taj posao - rekao je Ivan za Story.

Rekao je da mu je show promijenio život.

- Da nije bilo toga, vjerojatno ne bi bilo ni mene jer ja inače imam probleme s bubrezima, tako da bi ta prekomjerna težina značila samo smrt za mene. Riječ je o autoimunoj bolesti, koja je hvala Bogu danas pod kontrolom, međutim takve bolesti su za cijeli život. Sudjelovanjem u showu sam dobio život, curu, preselio sam se i u Zagreb, tu i radim, uglavnom svašta nešto dobro - ispričao je.

U showu je upoznao i današnju djevojku, RTL-ovu novinarku i producenticu, Ivanu Šimac, s kojom uskoro slavi sedmu godišnjicu braka. U planu im je i skoro vjenčanje.

- Nakon showa smo se našli, osjećali smo nešto od samog starta, premda ja nisam bio toliko fokusiran na to nego na gubljenje kilograma. Kada je sve završilo, našli smo se i to je bilo to jednostavno. Ja sam se brzo nakon preselio k njoj i odmah smo počeli skupa živjeti i evo već 6-7 godina smo zajedno. Nismo se još uvijek posvađali haha. Kažu da je ta sedma godina krizna, pa valjda ćemo je i mi pregrmit. Planiramo se i vjenčati, ali evo nikako da sjednemo i da se dogovorimo kako bi, šta bi i sve te detalje, ali svakako nam je to u planu - ispričao je Krolo.

Nakon izlaska iz showa, Ivan je vratio nekih desetak kilograma, no ubrzo se vratio na 'pravi put'. Kaže da se ne važe često stoga nikada ne zna koliko točno ima kilograma. Međutim, kaže da je zadovoljan kilažom.

