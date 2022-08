Plus size manekenka se na dodjeli nagrada pojavila u uskoj haljini pa ponosno pokazala strije koje je dobila u trudnoći

Plus size manekenka Ashley Graham (34) jedna je od brojnih poznatih osoba koje u prisustvovale ovogodišnjoj dodjeli MTV Video Music Awards 2022., a koja je održana u Prudential Centeru u Newarku, New Jersey, u nedjelju. Show su vodili LL Cool J, Nicki Minaj i Jack Harlow.

Graham se na dodjeli pojavila u crnoj uskoj haljini koja je imala proreze na par mjesta, od toga jedan preko trbuha, a čime je otkrila strije koje je dobila tijekom trudnoće. Inače, Graham je uvijek s pratiteljima bila transparentna u vezi svog izgleda, posebno oko kilograma.

Foto: Instagram

Ashley je poznata po tome da obožava svoje tijelo bez obzira na nedostatke, a koliko uživa u njemu, otkrila je više puta fotografijama na kojima pozira potpuno gola.

Kako je otkrila jednom prilikom, suprug Justin joj je nakon poroda rekao da njezine strije izgledaju kao drvo života, zbog čega je bila još ponosnija na njih. Ashley redovito na društvenim mrežama objavljuje fotografije u donjem rublju jer želi potaknuti druge žene, ali i muškarce, da svoje tijelo doživljavaju kao nagradu, a ne kaznu.

Podsjetimo, Taylor Swift osvojila je glavnu nagradu na dodjeli godišnjih MTV Video Music Awards u nedjelju za 10-minutnu verziju svoje pjesme iz 2012. "All Too Well" i najavila novi album koji izlazi u listopadu. "Ne bismo uspjeli snimiti ovaj kratki film da nije bilo vas, obožavatelja", rekla je Swift prije nego što je otkrila da će svoj sljedeći album objaviti 21. listopada.

Na dodjeli nagrada VMA, portorikanski pjevač Bad Bunny proglašen je umjetnikom godine i uručen mu je kipić u obliku astronauta Moon Person na njujorškom stadionu Yankee, gdje je održao koncert pred rasprodanim gledalištem. Bivša zvijezda Disney Channela Dove Cameron, pjevačica hitova "Breakfast" i "Boyfriend", proglašena je najboljim novim izvođačem. "Ova je godina bila tako divlja", rekla je i posvetila nagradu "svoj queer djeci vani".

Među ostalim pobjednicima bio je Harry Styles, koji je dobio priznanje za album godine za "Harry's House". Glumac Johnny Depp, kojeg je svijet zabave izbjegavao tijekom suđenja s bivšom suprugom Amber Heard, kratko se pojavljivao tijekom emisije, s licem digitalno umetnutim u kacigu lebdećeg astronauta.

“Potreban mi je posao”, našalio se glumac.

