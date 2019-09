Pjevač priznao obiteljsku tajnu koja je podijelila javnost

Это, пожалуй, самое тяжелое и эмоциональное мое интервью за всю историю. И самое откровенное... может даже чересчур... наверное, потому, что напротив меня сидела Лера- близкий мне человек и порой было ощущение, что нас никто не слышит и мы разговариваем вдвоем, и я делюсь только с ней. Знаю одно, я наврядли еще раз захочу с кем-то возвращаться ко многим темам , которые затронул в этой программе. Я расставил все точки на i , внимательно смотрите и слушайте, добавить мне нечего. Сегодня , в Воскресенье - 2 выпуска ( 2 разные части) «Секрета на миллион» в 14.00 и в 21.00. #секретнамиллион #сергейлазарев #лазарев @leratv

