Pjesmom ‘Jerusalem’ donosimo mir

Jeruzalem, sveti grad triju religija, već stoljećima je duhovna ali i umjetnička inspiracija milijunima židova, kršćana i muslimana. Svoju duhovnost i glazbeni talent ovog su puta u pjesmu “Jerusalem” zajednički pretočili jedan Hrvat i jedan Izraelac s londonskom adresom, Antun Tomislav Šaban i Eskky.

– Prije 9 godina napravio sam projekt “Za jednom kapi čistoga života”, tad sam napisao 10 pjesama za hrvatske pjevače. To smo snimili s Jazz orkestrom HRT-a. Ovaj projekt otišao je u drugom smjeru jer je to pjesma za pjevača i simfonijski orkestar. Bilo je i dosad suradnji pjevača i simfonijskog orkestra, no radilo se o obradama hitova. Ovo je originalno djelo pisano za orkestar, a Damir Kedžo kao pop-zvijezda u usponu pokazao se kao pravi solist. Velika čast mi je surađivati s njime – kazao je Šaban.

Pjesma je na engleskom, a koautor teksta je Šabanov prijatelj Izraelac Eskky.

– On je židov, a ja kršćanin, no obojica Jeruzalem doživljavamo svetim gradom i duhovnim centrom naših vjera. Tu je i islam koji također doživljava Jeruzalem kao sveti grad. Poruka ove pjesme je molitva za mir, poziv na suživot svih koji grad Jeruzalem vide kao svoj dom – dodao je Šaban.

Za pjesmu je spot snimljen u samom gradu Jeruzalemu, a režirali su ga Sandra Mihaljević i Igor Ivanović. Promocija spota bit će danas od 17 sati u kinu Tuškanac u Zagrebu.

– Imali smo sreće jer smo dobili dozvole od svih vjerskih zajednica pa smo snimali u svim svetištima, što je posebnost ovog videa – kaže Šaban te dodaje kako će ova pjesma biti dobro primljena u cijelom svijetu.