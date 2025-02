Petra iz 'Braka na prvu' objavila video s tajanstvenim dečkom, pa odmah obavijestila pratitelje: 'Da vas preduhitrim'

Petra Meštrić, liječnica koja je postala poznata nakon sudjelovanja u RTL-ovom showu "Brak na prvu", na Instagramu s pratiteljima često dijeli svoje misli, a nerijetko izazove i raspravu svojim objavama. Ovoga puta našalila se na vlastiti račun, a odmah se ogradila od svega. Naime, Petra je sada snimila video u kojem šeta s visokim gospodinom te se drže za ruke. U jednom trenu liječnica se okrene i nasmije, a u video se našalila na svoj račun. Pored gospodina koji je puno viši od nje napisala je "moji troškovi", a pored sebe "moja plaća". Petra se tako našalila sa svojom visinom, ali i svojom financijskom situacijom, a u opisu je preduhitrila pratitelje.

- Da vas preduhitrim, dečko je plaćen glumac - napisala je.

Podsjetimo, Petra je nedavno objavila još jedan video koji je potaknuo brojne reakcije.

- Muškarci se obično ožene ženom koja je ‘za po kući‘, pa onda cijeli život pate za onom koju nisu imali hrabrosti oženiti jer, što će mama, tata, rodbina i susjedov pas reći? Znate li takve slučajeve?", napisala je Petra u opisu videa u kojemu se ljulja na ljuljački u moru.

"Znamo za određene lijepe žene koje se udaju za psihopatske lovatore, a pati za jednim normalnim i ljubaznim muškarcem, kojeg je odbila jer što će njene kolegice reći, u stilu što radiš s tim jadnikom, a tamo imaš jackpot na dvije noge", "Da, kaže: ‘Ona mi je za kredit i djecu, a ti si mi za uživanje!‘ Show", "Isto tako vi žene možete reći da se udajete za muškarce da ih imate za oko kuće, kako god okreneš ne valja", "Slažem se, zato mnogi imaju dvostruki život", "A što je koga briga tko će koga ženiti, a i što će tko reći. Ako se dvoje vole oni se ne trebaju obazirati na tuđa mišljenja i predrasude", "Da, nadam se da će moj sin oženit onu koja se meni ne sviđa, tako ću znati da sam napravila dobar posao", glasili su neki od komentara pratitelja.

Petra je nedavno u razgovoru za RTL otkrila da je bila na operaciji. - Grudi sam operirala krajem ljeta, početak jeseni, u strogoj tajnosti. Nisam baš htjela direktno o tome pričati, više sam htjela da se suptilno shvati pa nagađa - ispričala je u razgovoru za RTL i objasnila je zašto se odlučila otići na ovaj zahvat. - Nakon što sam dosta smršavjela, jednostavno, grudi su se promijenile i to je izgledalo jako loše. Utjecalo je uvelike na moje samopouzdanje...- rekla je Meštrić. Opravak nakon operacije trajao je deset dana nakon čega se vratila normalnim aktivnostima. - Samo nisam smjela nositi/dizati ništa teško, a meni je osobno cijelo iskustvo bilo bolno - priznala je Petra.

Nakon što je na mrežama objavila informaciju kako nitko nije primijetio promjenu na njezinom tijelu, javili su joj se pratitelji. Dok su joj jedni pisali kako je izostanak komentara znak da je posao dobro obavljen, drugi su je kritizirali. -To znači da si vrhunski odradila. Dobila si veće grudi što si željela, a nisi opet pretjerala kao neke curke. To samo znači da su dobro napravljene. Bravo za tebe što si rekla. Ne mogu skužit u što se pretvaraš, kao neka doktorica a daješ ovakav primjer mladima...Srami se.

Od svega su one najmanji problem, sve se to događa kada promašiš život. Ne volim to govoriti ali daj molim te, koga briga...Takvih na svakom ćošku...Sramotiš sebe sa svojim izlaganjem javnosti umjesto da radiš posao za koji se predstavljaš da radiš. Ma ti si ženo top, struka,osobnost... A ovi koji pišu, sve ti je to isto samo ne iznose u javnost, pa je lakše druge gledati i uperiti prst.. Samo jako - bili su neki od komentara na račun Petrinog novog izgleda.

