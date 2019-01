Ovo su najbolje nove serije koje smo gledali u 2018. godini!

Protekla godina je na malim ekranima bila kako plodna, uz pregršt dobrih novih serija. Stoga su naši kritičari napravili izbor najboljih 10 novih serija, te po pet nastavaka ostvarenja koje smo dosad već imali prilike gledati.

Top 10 novih serija po izboru Roberta Bubala:

1. The Mechanism (Netflix)

Foto: Promo

“The Mechanism” je najbolja serija koju malo tko gleda – to bi mogao biti sukus ove političke drame koja se bavi najvećom korupcijskom aferom u povijesti Brazila, tzv. Car Wash, koja je zahvatila i glave dvoje predsjednika, Lule Da Silve i Dilme Rousseff. Marco Ruffo (Selton Mello) policajac je koji kopa po smeću vlasnika lokalne praonice automobila jer mu je sumnjivo da vlasnik takve radnje uživa u nevjerojatnom bogatstvu. Među papirima pronalazi milijunske transakcije koje ga uvode u svijet korupcijske hobotnice čiji krakovi zahvaćaju nacionalnu brazilsku naftnu kompaniju, 12 najvećih tajkuna brazilske industrije i političare lijeve vlade. Pomalo neatraktivan naziv serije opisuje način na koji funkcionira brazilska korupcija: to je jedan mehanizam koji radi bez obzira na to tko je na vlasti i zapravo ga je nemoguće uništiti.

2. You (Lifetime/Netflix)

Naizgled obična tinejdžerska serija zapravo je psihološka drama o Joeu koji ulazi u svijet Beck, djevojke u koju se beznadno zaljubljuje. Serija razotkriva svijet manijaka u kojemu se hičkokovski sukobljavaju dvije osobnosti, a gledatelju se servira ona blaža, ljepša, pa tako i njegovi zločini, iako grozni, dobivaju naš blagoslov. Dinamično, vrckavo, duhovito i scenaristički dotjerano.

3. Waco (Paramount Network)

Foto: Promo

Priča o zločinu nad “davidijancima” u Wacu u Teksasu jedna je od najžešćih kritika FBI-a, ali i prikaz terora u suvremenoj Americi, gdje država provodi nasilje nad vlastitim stanovnicima. Impresivnu glumačku ekipu predvodi uvjerljivi Taylor Kitsch kao David Koresh koji je u blizini gradića Waco na ranču živio s nekoliko stotina svojih sljedbenika. Iako o ovom slučaju sve znamo, impresivno je kako je serija dotjerala karaktere toliko studiozno da poznavanje dramaturgije nimalo ne narušava užitak gledanja.

4. Teror (AMC)

Mistična horor-priča o nestanku brodova koji su tražili put do Arktika. Precizna studija poraznog srozavanja čovječnosti pokazuje nam kako ljudi u divljini postaju zvijeri. No to je i oda ljudskoj gluposti koja stavlja propast iz inata iznad života.

5. Narcos: Mexico (Netflix)

Netflix je otišao korak dalje u kreiranju serija o najvećim narkobosovima i, nakon solidnog kolumbijskog dijela, prebacio se na još zanimljivije meksičko tržište. Diego Luna igra jednog od najzanimljivijih narkobosova u povijesti, Felixa Gallarda, koji nije zastupao nasilje, već je inzistirao na suradnji.

6. Bad Banks (ZDF)

Nijemci nam donose fikciju o propasti najveće njemačke banke pa nas početak navodi na pomisao da će priča teći u pravcu nove velike financijske krize. No serija se bavi bankarskim svijetom u kojem vladaju okrutna pravila i teško da je ijedan bankar ovo odgledao sa simpatijama.

7. Vrlo engleski skandal (BBC)

Foto: Promo

Kako je izgledala Velika Britanija ne tako davno kada u toj zemlji homoseksualnost nije bila društveno prihvatljiva? Veliki Stephen Frears dovukao je vječno šeprtljavog Hugha Granta u seriju i dao mu ozbiljnu ulogu vođe liberala od sredine šezdesetih do sredine sedamdesetih Jeremyja Thorpea koji je bio homoseksualac, što je i prouzročilo njegovu propast.

8. Bijeg iz Dannemore (Showtime)

Spora ali uvjerljiva priča o bijegu iz newyorškog zatvora u kojemu ubojice služe doživotnu kaznu. Benicio del Toro i Paul Dano antizvijezde su ove zatvorske drame, no čak je i ovu dvojicu velikana zasjenila Patricia Arquette u ulozi zaposlenice zatvora koja se s njima seksa te balansira između uzbuđenja na poslu i dosade bračnog života.

9. The Haunting of Hill House (Netflix)

Petero braće i sestara i njihov otac bježe iz kuće u kojoj je ostala njihova majka, čija nam je sudbina nepoznata do samoga kraja. Priča stalno skače iz današnjice u prošlost kada su odrastali i kada su se u kući počeli odvijati tajanstveni događaji. Dramaturgija se gradi opisivanjem svakog člana obitelji u jednoj epizodi pa se kockice lagano slažu.

10. Homecoming (Amazon)

Vrlo neobična struktura i ambijent čine ovu seriju posebnom više nego sama priča. Julia Roberts igra psihologinju koja pomaže povratnicima iz Iraka da se vrate u svakodnevicu, no iza svega stoji kompanija koja ih kljuka lijekovima zbog kojih gube pamćenje. Mračne polusatne epizode i snimanje iz dosta neobičnih rakursa potpuno su “pojeli” priču.

Top 10 novih serija Zorana Vitasa:

1. Teror (AMC)

Foto: Promo

Puno je razloga zašto sam Teroru dao titulu najbolje serije odlazeće godine. Povijesna priča, umrežena s mistikom i nadnaravnim, koja se pretvara u čisti horor da bi se ponovo vratila u čisto ljudsko okruženje razotkrivajući najdublje ljudske slabosti i strahove. K tome, Teror je većinom sniman na otoku Pagu koji je Ridley Scott prepoznao kao savršenu kulisu za prezentiranje surovog arktičkog kruga u kojemu su posade HMS Terrora i HMS Erebusa na kraju nestale bez nekog opipljivog objašnjenja. Kako je serija i uspjela, Scott i Teror učinili su nam veliku uslugu predstavljajući nas kao okoliš za puno više od tek kulise za Igru prijestolja. Normalno, sjajne glumačke izvedbe i režija čine je mojim sigurnim odabirom.

2. Who Is America (Showtime)

Ne postoji osoba poput Sache Barona Cohena, ne na televiziji ili kinu, nego općenito u svijetu. Čovjek je u svojoj novoj seriji uspio nasamariti i jednog Dicka Cheneya u svojem projektu rasturanja moderne Amerike kao totalnog lažnjaka kako god okreneš.

3. Dynasties (BBC)

Usudim se reći – sve i da pripovjedač u ovoj prirodnjačkoj seriji nije Sir David Attenborough, opet bi bila visoko na listi. Nikada do sada afrički svijet životinja nije prikazan ovako izbliza. Mukotrpan terenski rad od po godinu dana za svaku epizodu čini Dinastije draguljem.

4. The Haunting Of Hill House (Netflix)

Zavodljivost je možda najtočnija riječ u opisu ove odlične serije koja gledatelja lako uvlači u svijet obitelji zarobljene u jednoj kući i njezinu povijest. Nije to bilo lako, ali Mike Flanagan napravio je remek-djelo.

5. Narcos: Mexico (Netflix)

Treba li reći više nego da je serijal Narcos postao kult u ove četiri sezone koliko se prikazuje. Iako ne sasvim povijesno točan, Narcos i u četvrtom nastavku ispunjava svoj zadatak, a to je prikazivanje ključnih ljudi i događaja koji su sve donedavno bili zamašnjakom svjetske trgovine drogom.

6. Bijeg iz Dannemore (Showtime)

Transformacija Patricije Arquette u Tilly, standardna karizma Benicija del Tora, Paul Dano kao najslabija karika uz vrlo dobru režiju Bena Stillera, a sve se vrti oko jednog od najbizarnijih bjegova iz zatvora u povijesti Amerike. K tome je sve autentično koliko može biti.

7. Podmornica (Sky/Epic Drama)

Mora se pozdraviti nastavak jednog od najboljih ratnih filmova u povijesti. Potrošeno je 33 milijuna dolara za uobličenje serije koja će imati i drugu sezonu. Ratne scene opet sjajne, a tu je i dramska komponenta koja Das Bootu garantira popularnost.

8. The Looming Tower (Hulu)

Od svega što je napravljeno o tragediji 11. rujna ova je serija do sada najbolja. Gledano iz kuta FBI-jeva posebnog odjela, razotkriva se nesposobnost glomaznog američkog sigurnosnog sustava koji je dopustio da mu 20-ak priučenih pilota zada ključni udarac.

9. Dirty Money (Netflix)

Alex Gibney već je poodavno smijenio Michaela Moorea s mjesta najboljeg svjetskog tvorca dokumentaraca. I to je još jednom dokazao ovdje gdje je kroz serijal razotkrio pohlepu kao izvor većine lošega na svijetu. I otkrio, recimo, da su se ispušni plinovi testirali i na živim bićima.

10. Loše banke (ZDF/Arte)

Podržimo europsko televizijsko buđenje s Lošim bankama o kojima se informacija brzo proširila društvenim mrežama. S pravom šokantno ogoljen svijet korporativnog bankarstva prikazan onako kako ga se i u nas opisuje. Glad za moći, bahatost i pohlepa, bez kočnica.

Top 10 novih serija Samira Mille

1. You (Lifetime/Netflix)

Foto: Promo

Iznenađujuće dobra ekranizacija romana Caroline Kepnes, serija “You” pokazuje nam kako ljubav u čovjeku može probuditi najbolje, ali i najgore stvari. Penn Badgley, glumac dosad poznat jedino po ulozi u seriji “Tračerica”, pravo je osvježenje u ulozi Joea Goldberga, mladića koji vodi knjižaru i zaljubi se u prekrasnu Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Joe koristi moderne tehnologije (društvene mreže, e-mailove...) kako bi saznao što više o svojoj opsesiji te joj se približio. Joe u osvajanju Beck ne preza ni od krađe, provale, pa čak i ubojstva. On je šarmantni genijalac, koji vas lako osvoji i čije načine ne odobravate, no nekako navijate da osvoji Beck. I tu je, baš kao i kod “Amerikanaca”, posebnost ove serije. Glavni lik je negativac koji zaslužuje mjesto u zatvoru, no simpatizirate ga. Serija je dobila i drugu sezonu, a iduće godine gledat ćemo je na Netflixu.

2. Barry (HBO)

Dobitnica ovogodišnjeg Emmyja za najbolju humorističnu seriju. Bill Hader je ubojica koji stiže po zadatku u Los Angeles, a onda shvati da u njemu čuči rođeni glumac, pa počne odlaziti na satove glume.

3. Castle Rock (Hulu)

Serija nastala po pričama Stephena Kinga ovogodišnji je Twin Peaks. Ima tu svega, a posebno valja izdvojiti epizodu koja na zanimljiv način govori kako se dementne osobe bore sa svojom bolešću.

Foto: Promo

4. Dvojnik (Starz/HBO)

J. K. Simmons je Howard Silk, službenik u Berlinu, koji otkrije da njegova agencija krije prolaz u paralelni svemir koji je u hladnom ratu s našim svemirom. A njihov glavni tajni agent je njegov dvojnik!

5. Oštri predmeti (HBO)

Još jedna adaptacija hit-romana. Amy Adams je sjajna u svojoj prvoj televizijskoj ulozi kao novinarka koja se vraća u rodno mjesto kako bi istražila zločine nad tinejdžericama.

6. La Casa Del Papel (Antena 3/Netflix)

Španjolska serija lani je imala premijeru, no ove je godine postala globalni fenomen zahvaljujući Netflixu. Odlična priča o grupi pljačkaša koja se odluči na najveću pothvat – pljačku tiskare novca.

7. Ubijanje Eve (BBC America)

Foto: Promo

Igra mačke i miša dviju žena - profesionalne ubojice i špijunke. Puno uvrnutih situacija i odlične interpretacije Sandre Oh i Jodie Comer.

8. Homecoming (Amazon Prime)

I Julia Roberts je debitirala na televiziji u priči o psihologinji koja pomaže ratnim veteranima, no nije sve tako kako se čini.

9. Maniac (Netflix)

Foto: Promo

Jonah Hill i Emma Stone pacijenti su koji se podvrgnu posebnom tretmanu u kojem izbacuju sve želje i strahove. Svaka epizoda je kao poseban film.

10. Star Trek Discovery (CBS)

O novom Star Treku mišljenja su oprečna, no ako ste fan trebali biste uživati. Zaboravite na kanone, kad se radnja krene otpetljavati, bit ćete zadovoljni.

Pogledajte video: Ovo je 10 najboljih horora svih vremena