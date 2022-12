Ovaj 26-godišnji Hrvat dobio je priznanje britanskog modnog vijeća: 'Spreman sam za nove izazove'

Filip Koludrović, 26-godišnji Riječanin, našao se među 50 kreativaca iz svih polja modnog biznisa – od fotografa, snimatelja, art direktora do stilista odjeće, kose i drugih, koji su dobili priznanje u kategoriji New Waves: Creatives 2022, koju dodjeljuje britansko modno vijeće. British Fashion Awards tradicionalna je godišnja ceremonija, a s Filipom smo razgovarali upravo nakon nje. Otkrio nam je neke detalje o sebi te kako je postao prvi Hrvat s ovim priznanjem.

Dobar poticaj

– Nominacija me svakako šokirala, sjećam se da sam išao prema plaži kada sam dobio e-mail, odmah sam ga išao pročitati u hladu ispod bora i pomislio da mora biti neka prijevara – našalio se Filip.

– Pa svaki oblik neke potvrde od tako velike institucije, naravno, daje neki vjetar u leđa. Iznimno mi je drago, ali nisam htio previše gubiti sebe u beskrajnom hranjenju ega i uzdizanja samoga sebe. Nominiran, zahvalan, bio sam prisutan i spreman sam za nove projekte i izazove.

Koludrović kaže da se ne može sjetiti kada se točno počeo baviti fotografijom, jer je uvijek bila dio njegova života, no kasnije je u svoja djela počeo uključivati skener, umjetnu inteligenciju, ali i 3D modeling kao medije.

– Ne smatram se isključivo fotografom – naglašava.

Priznaje i da je on sam prvi počeo vjerovati u svoj talent te da modna fotografija nije bila njegov prvi izbor. Ipak, otkriva nam što ga je zapravo privuklo u tom području.

– Najviše me privlači ideja da je sagrađena oko čovjeka i to neko predstavljanje karaktera osobe po tome što nosi ili kako izgleda.Iako više nisam toliki fan mode jer je sve više smatram nebitnom zbog načina na koji konzumira i zagađuje, svejedno me najviše privlači fotografiranje ljudskog lika.

Svjetske suradnje

Njegovi radovi izašli su nedavno u Vogueu Hong Kong, a otkrio nam je i s kojim je još medijima surađivao.

– Za sada sam radio za nekoliko Vogue magazina, Portugal, Brazil, Bliski istok, Ukrajina, a njegove radove mogli su vidjeti i ljubitelji mode u Kazahstanu, Japanu, Kini, Švedskoj, ali i Americi.

Kako zbog posla putuje, otkrio nam je u kojim se gradovima osjeća kao kod kuće.

– Zapravo je više gradova u kojima se osjećam kao kod kuće, to smatram nekim gradom u koji putujem više puta godišnje i u kojem imam neke svoje kafiće i restorane gdje poznajem konobare, imam prijatelje kod kojih spavam i osjećam se ugodno te znam ulice bez korištenja Google mapsa i slično - kaže.