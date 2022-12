Ivana Knoll i katarski biznismen u emisiji razgovarali o kontroverzi njezina odijevanja: 'Dobro bi vam stala i zatvorena haljina'

Naša najvatrenija navijačica koja nosi titulu i najseksepilnije, Ivana Knoll još je na početku Svjetskog prvenstva otputovala u Katar, Dohu, kako bi bodrila vatrene na svim utakmicama. Otkako je stigla tamo privlači pažnju javnosti atraktivnim outfitima kojima ističe svoju liniju, a brojni navijači, i ne samo hrvatski, čekaju u redu pred stadionom kako bi se slikali s njom. Sada je pozvana i u emisiju poznatog britanskog voditelja Piersa Morgana u kojemu je pričala o svom odijevanju, koje je često nazivano neprikladnim s obzirom na katarsku kulturu.

- Miss Hrvatske govorit će nam o tome zašto može nositi što god želi u Kataru - najavio ju je voditelj, a ona ga nije isprva čula zbog manjih tehničkih problema s prijenosom. Voditelj se prvo našalio "da se u emisiju javila možda 'previše odjevena'". Ivana je za ovu prigodu na sebi imala top na kockice koji je istaknuo njezine bujne grudi.

Tema njihova razgovora bila je "znači li oskudna odjeća nepoštovanje", a osim nje, u emisiju je pozvao i katarskog poduzetnika Mohammeda Hassana Al-Jefairi, koji ne odobrava njezino odijevanje.

Morgan je prvo upitao Ivanu je li u Katru, za razliku od ostalih svjetskih prvenstava gdje se pojavljivala u oskudnoj odjeći, osjetila neki otpor lokalnog stanovništva, odnosno jesu li je kritizirali zbog odjeće?

- Bit ću iskrena, ne, nisam dobila nikakve kritike. Vrlo sam sretna što su prihvatili moj način odijevanja. Mnoštvo ljudi u Katru prišlo mi je kako bi se fotkali sa mnom, čak i žene, djeca, svi. Bilo je jako lijepo fotografirati se s njima - odgovorila mu je Knoll, na što je voditelj istaknuo kako je ovo prvenstvo ipak malo drugačije jer se radi o "kontroverznijoj državi" te da neki muškarci smatraju da ne poštuje njihovu kulturu.

- Nisam doživjela nikakve loše reakcije i bila sam vrlo sretna jer su me prihvatili. Ljudi koji su ovdje dolaze iz raznih država - rekla je Ivana.

Inače, katarski biznismen prije nekoliko dana javno je prozvao Knoll.

- Jeste li smatrali da je njezin način odijevanja uvredljiv za vas? Koja je vaše mišljenje? - pitao je Morgan biznismena, na što mu je on odgovorio: - Ostao bih neutralan jer sam vidio puno ljudi slično odjevenih u Katru. No, puno domaćih prijavljuju takve ljude jer nije uobičajeno vidjeti nekoga tako odjevenog u Katru. Pročitali smo pravila odijevanja Fife na stadionima tijekom turnira i možda zbog toga dolaze prijave. Voljeli bismo pozvati Ivanu da nauči nešto o ljudima s drugačijim gledištem, ljudima koji se možda ne slažu s njom. Naravno, ona neće naići na ljude u Katru koji će joj to reći direktno u lice jer smo naviknuli da nam dolazi puno različitih gostiju. Mi smo multinacionalna zemlja.

Pozvao je Ivanu da odjene Abayu, nešto slično dugoj haljini koja prekriva cijelo tijelo od vrata do nogu, a nose ju pretežito žene islamske vjeroispovijesti. Dodao je da bi izgledala jako dobro u tome.

- Poštujem sve zemlje, kao i onu odakle dolazim. Domaćini su mi potvrdili da mogu odjenuti što god želim jer se radi o Svjetskom prvenstvu i dozvoljene su neke iznimke. Upravo zbog toga sam odlučila nositi ono što želim i ponavljam, nisam dobila negativne komentare na račun svog izgleda. Mislim da je lijepo za vidjeti kada ljudi poštuju tuđe različitosti i jedni druge međusobno - poručila je Ivana. Voditelj je dao usporedbu da ljudi u Hrvatskoj mogu nositi što god žele i da ih nitko zbog toga neće osuđivati.

Na kraju je voditelj zaključio da mu je drago što se biznismen nije previše suprotstavljao hrvatskoj navijačici jer to pokazuje razumijevanje i poštovanje jednih prema drugima.

VIDEO>> Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila kako se nosi s titulom najseksi navijačice