Ornela Vištica neutješna: 'I u tvojoj bolesti ostao si faca, tako snažan, nasmijan i hrabar'

Glumica Ornela Vištica shrvana je zbog odlaska prijatelja, poznatog redatelja rasvjete Rene Raosa. Od njega se oprostila na društvenim mrežama uz emotivnu objavu ne krijući koliko joj je teško zbog gubitka bliske osobe.

"Ode i ti... Dragi Reno, Ti veliki majstoru svake velike pozornice, svake Arene , ti reflektoru veliki, Nisam ti stigla reći koja si ti bio faca! (Nije zeka’) I u tvojoj bolesti ostao si faca, tako snažan, nasmijan i hrabar.

Nisam ti stigla reći, HVALA", započela je neutješna Ornela.

Foto: Facebook

"Hvala što smo od tebe učili što znači biti umjetnik iza pozornice, a istovremeno biti velik u svojoj jednostavnosti.

Nisam ti stigla reći ni koliko sam voljela tvoju brzu, nepogrešivu duhovitost, a tek tvoji pozivi? Bili su uvijek komedija. Najbolja komedija.Renči, vjerujem da si negdje gore na lijepom mjestu i da te više ništa ne boli. Svijetlost i dobrota tvoje duše su bili razlozi zašto smo te voljeli...Ostaješ nezaboravljen ti i tvoja Duša koja se smije... Dragi prijatelju, počivaj u miru. Tvoja lipa’ The V", poručila je glumica.

Foto: Facebook

Podsjetimo, od Raosa se u nedjelju oprostila i Severina, a jučer je to prvi učinio Massimo. - Reno je moj i naš prijatelj. Neću namjerno napisati bio jer u srcu će to zauvijek biti. Toliko toga smo prošli zajedno... Možda ta sjećanja pomognu proći kroz ovo razdoblje tuge. Pozornicama će faliti svjetlosni sjaj kakav si samo ti znao stvoriti. U mom životu će faliti sjaj kojeg si u njega, kao suradnik i prijatelj, unosio svih ovih godina. Falit ćeš zauvijek - stoji u objavi koju je potpisao s 'Tvoj Max'.

Foto: Facebook

Tugu nije krila ni Severina. - Znate ono svjetlo što me obasjavalo na bini, svjetlo prekrasnog spektra boja... Moj Reno me bojao tim svjetlima i svojom duhovitošću već 15. godina je... Rasvjeta je kao čovjek; ponekad si sjajan, ponekad zbog kontra svjetla se vidi samo obris, crvena je strastvena, plava melankolična, žuta je sunčana, narančasta radosna... sve te boje je nosio u sebi. Njegova je rasvjeta bila nasmijana, bio je najbolji majstor rasvjete, ali više od toga - bio je predivan čovjek i prijatelj. Grlio me nakon svakog koncerta i komentirao iste...", napisala je Severina pa nastavila:

"Crnu nikad nije upalio... Nije bila uopće njegov stil... Ali za moj bend i mene, više nema našeg čarobnjaka da nas prošara svojim bojama... Velika praznina... Bol jači od suza... Gubitak nekog mog... Jučer je upalio crnu... Prvi put... Valjda da vidi kako izgleda... Ali, od gore kad nas ponovo obasja naš Reno, kad ponovo stanemo na binu, svirat ćemo majstore i dalje u tvojim bojama. Počivao u svjetlu... i miru. Volim te", zaključila je pjevačica emotivnu objavu.

Foto: Facebook