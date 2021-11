Odgledali smo "Južni vetar 2: Ubrzanje", film raskošne produkcije koji obiluje brutalnim akcijskim scenama

Današnjom premijerom u Zagrebu najavljeno je prikazivanje filma Južni vetar2: Ubrzanje, nastavka velikog srbijanskog hita od prije tri godine koji u hrvatskim kinima za publiku kreće sutra. Svoju je hrvatsku premijeru ovaj film imao još ljetos u Puli, a u međuvremenu je u Srbiji postao i rekorder sa 117.000 gledatelja u prvom vikendu. Ne može se reći, ova produkcija koja je manjinski i hrvatska te je film sniman i u Kastvu a manju ulogu ima i Goran Navojec, signalizira ono što je već neko vrijeme vidljivo kod filmova koji dolaze iz susjedne države, a to je ambicija, u ovom slučaju čak i da se napravi cijela franšiza. To se vidi već iz cijelog hypea koji je Južni vetar okružila uoči ovog drugog nastavka koji je mješovita kao i iz očito izdašne financijske konstrukcije koja se vidi po zaista raskošnoj produkciji, a prije toga već po samom plakatu koji vrvi – sponzorima.

Što se priče filma tiče, ona je spretno zaokrenuta od prvog nastavka, maknuta od beogradskog asfalta kojom je teško bježala od stereotipa srbijanskog filma čiji su najveći hitovi ipak dugo vremena bili vezani za beogradsko podzemlje. U Južnom vetru 2 to doista nije tako već je naglasak stavljen na ono što je prepoznatljivo zemljama gdje ovaj film traži publiku, a to je sprega organiziranog kriminala i politike s prizvukom tajnih službi.

Na premijeri je gostovao dobar dio ekipe filma, glavni glumci Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Jovana Stojiljković, producentica filma Tatjana Žeželj Gojković…, s naše strane i producent Stanko Babić koji je također sudjelovao u izradi filma pa smo iz prve ruke mogli čuti osnovne ideje oko filma u kojem je glavni lik Petar Maraš kojega tumači i u Rusiji izuzetno popularni Miloš Biković.

– Film nosi ime Ubrzanje zbog toga što je Maraš sada napredovao na ljestvici moći zbog čega sve češće gubi kontrolu. Kada se radi nastavak filma, morate junake koji su poznati otkriti publici na novi način, a da od njih ne odstupite. Ali da oni i dalje budu privlačni za glumce koji ih tumače, kao i da sam junak o sebi otkrije nešto novo, opisao je Biković. I tako je osim Maraša i njegovog kompanjona Baće kojega tumači Radonjić, u fokusu Crveni kojega tumači legenda yu-filma Aleksandar Berček kao personifikaciju sustava čiji su kriminalci poput Maraša samo produžena ruka.

Maraš ima problematičnog brata Nenada koji upada u nevolje koje Maraša i ostale vode preko granice, u Bugarsku. Film obiluje na trenutke i doista brutalnim akcijskim scenama, suvisle je priče, dobro režiran i produciran i dinamičan, što su sve preduvjeti za gledanost kojoj se ekipa filma nada i u Hrvatskoj te u susjednoj BiH gdje kreće istodobno s našim kinima.

– Budimo pošteni da smo ovdje bili servis jednoj velikoj produkciji bez utjecaja da Hrvatske bude više ili manje. Ovisno o tome koliko smo prepoznali projekt koji su gledani, traženi i popularni i koliko ćemo ubuduće ulagati u njih, toliko ćemo više u njima sudjelovati. Bez obzira na to, moramo biti na čistu u kojem Hrvatska ima udio i koji će sigurno tući gledanost u Zagrebu, rekao je Babić na pitanje je li Hrvatske u filmu moglo biti više obzirom da doista samo u jednoj sceni gledamo Kastav i Navojca. Biković je spomenuo ono što je očito već neko vrijeme, a to je da države bivše države same za sebe ne mogu imati održiv film, on je moguć samo uz prepoznavanje zajedničkog tržišta.

– Svi od države uzimamo novac, a ne možemo od njega zaraditi. Umjesto da razmišljamo kako da napravimo zajedničko tržište, mogli smo više ulagati u film i zarađivati od njegove prodaje i distribucije, pa bismo svi imali kvalitetnije filmove, rekao je. Što se tiče krajnje poruke filma, Biković je razvio dileme oko toga što je Južni vetar.

– On pokazuje naš odnos prema kriminalu nas autora, ulasku u taj svijet. Ovo je djelo koje može biti razonoda, može biti emotivna vožnja, on ima neke svoje poruke, ali to je na kraju ipak film, kolektivni čin, djelo kulture, a kultura i umjetnost dozvoljavaju različita tumačenja, one su za to i poziv na diskusiju kroz koju se onda dolazi do neke istine. Drago mi je da je taj film i potakao niz pitanja, nudeći da sa sigurne distance uđemo u tamni svijet našeg društva.

Zamjena je teza reći da je ovo film koji se prije svega bavi kriminalom, ovo je djelo kulture i umjetnosti koje pruža priliku da mladi idole vide u glumcima i stvarateljima ovog filma, a ne u kriminalcima. Kao kad smo kao mali gledali Kuma i željeli biti Al Pacino i baviti se glumom. Puno je već klinaca koji se žele pojaviti u Južnom vetru, rekla je zvijezda franšize Južni vetar.

