Novinar RTL-a nakon što ga je tužio saborski zastupnik: 'Njegov sin mi je ozbiljno prijetio'

Nakon dva mjeseca u program RTL-a vratila se “Potraga”, istraživački magazin koji je nastavio donositi intrigantne priče iz Hrvatske. Jedan od novinara koji istražuje u “Potrazi” je i Ivan Žada, koji je priloge radio na Novoj TV i HRT-u, a od prošle godine član je ekipe “Potrage”. Zanimljivo je da je za svoje priloge nagrađen, ali i kažnjen. Naime, u travnju je postala pravomoćna presuda za neovlašteno snimanje saborskog zastupnika Josipa Đakića.

– Tijekom koronakrize priče nisu prestale dolaziti. Bavimo se ilegalnim migracijama, a kao i do sada pod povećalom su nam političari i njihove rabote. Ne zaboravljamo ni na naše vjerne gledatelje koji su se našli u nevolji i traže našu pomoć. Testiramo proizvode za koje sumnjamo da nisu iste kakvoće onoj naznačenoj na proizvodu. Teme su, kao i dosad, uistinu raznovrsne, jednako koliko je i različit svatko od nas novinara u timu.

Protekla dva mjeseca reporteri “Potrage” pridružili su se timu RTL-a Danas i bili smo podijeljeni u dva tima pa mi je vrijeme pandemije prošlo radno. Na početku nije bilo ugodno, nismo znali što je to COVID-19 i kako se virus ponaša, no kako smo ga s vremenom upoznavali, bilo je lakše. Nismo bili manje oprezni, no svakako smo bili opušteniji. Meni, koji sam početkom Domovinskog rata bio tinejdžer, a u vrijeme oslobodilačkih akcija Bljesak i Oluja radio prve TV uratke, ovo vrijeme nekako je bilo čak nenormalnije od toga ratnog – ističe Žada, kojem je posebno u sjećanju ostala priča u kojoj je pokazao kako je lako kupiti sintetičku drogu u takozvanim osvježivačima.

– Razlog tomu su djeca uništena zdravlja na odjelu dječje psihijatrije u Osijeku. Osnovnoškolci s ozbiljnim posljedicama na mozgu nakon samo jedne konzumacije te droge koja se prodavala na kioscima za samo nekoliko desetaka kuna. Teško ih je bilo gledati. Nedavno me razveselila vijest da je nakon moje priče, ali i još nekoliko priča kolega o istoj temi, sustav proradio i takve se supstance više ne nalaze u slobodnoj prodaji. Kada pričom potaknem rješenje određenog problema, to me čini zadovoljnim – dodaje Žada, koji se u rodnoj Virovitici sve do kraja srednje škole bavio glumom u dramskom studiju Kazališta Virovitica. Gluma mu je pomogla u radu na televiziji, a na kraju se posvetio istraživačkom novinarstvu.

– Kao osoba sam znatiželjan, suosjećam s ljudima u nevolji i ljuti me nepravda. Sve to isprepliće se u istraživačkom novinarstvu. Uživam u cijelom procesu, od istraživanja, preko snimanja i montiranja priče. Sve to puni mi tijelo adrenalinom koji me pokreće. Radio sam tijekom 25 godina karijere i druge forme, no uvijek bih se nekako vraćao istraživačkom novinarstvu – kazao je novinar “Potrage”, koji je prije 13 godine dobio nagradu “Marija Jurić Zagorka”, kada je raskrinkao mrežu pedofila, predstavljajući se na društvenim mrežama kao 13-godišnja djevojčica. Dok je radio svoj posao, pravomoćno je osuđen na četiri mjeseca zatvora uvjetno.

– Presuda je krajem travnja ove godine potvrđena i na Županijskom sudu u Varaždinu, tako da je pravomoćna. Skandalozna je i napravljen je presedan. Kao novinar zvao sam uvaženog zastupnika Đakića jer mi je njegov sin više puta ozbiljno prijetio zbog pisanja o njegovu ocu. Kasnije je za te prijetnje pravomoćno osuđen. Sutkinja Općinskog suda u Virovitici i troje sudaca Županijskog suda u Varaždinu nisu vidjeli javni interes u tom mom pozivu, nego su ga okarakterizirali privatnim. Bez obzira na to što ja snimku nisam učinio javnom, nego sam sadržaj prepričao na svom privatnom profilu društvene mreže. Najviše da bih se zaštitio. Političari nikako ne mogu računati na istu dozu privatnosti kao druge osobe koje žive, da tako kažem, običan građanski život. Presuda je sada klopka za sve kolege i medije koje je netko zbog iste stvari tužio, a trenutačno se u Hrvatskoj vodi više od 900 sudskih procesa protiv novinara – kaže Ivan, koji se od napornog posla najbolje opušta u krugu obitelji.

– Opuštam se u krugu obitelji sa suprugom i naše dvije kćeri Anom i Unom. Prošećemo se prirodom, zajedno kuhamo. Nastojim što je više moguće naći vremena i otići u Osijek, gdje mi živi sin Lovro, jer želim da djevojčice provode više vremena s velikim bratom koji je sjajan student, sportaš i iznimno sam ponosan na njega. Svi moji trenutačni planovi vezani su za RTL i Potragu. Profesionalno sam zadovoljan, radim sa sjajnim ljudima u dobroj atmosferi. Siguran sam da zajedno možemo učiniti još puno toga tako da mi ne nedostaje izazova – zaključio je Žada.