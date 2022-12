Njegov povratak u Zagreb ubrzala je i smrt u obitelji a od tada reda samo velike uloge

Božićna baletna bajka "Orašar" i ove se godine, dugim redovima pred zgradom HNK Zagreb, ali i padom internetske stranice teatra, dokazala kao najveći i kazališni i božićni hit u nas. Tomislav Petranović, nacionalni prvak Baleta HNK Zagreb, upravo će ulogom princa u "Orašaru", 21. prosinca, proslaviti 30 godina na sceni HNK Zagreb. Ali, da ne bude zabune, plesačkih godina skupio je on još i više, jer u baletu je od djetinjstva. Na pitanje zašto baš balet, lakonski odgovara kako je kao dječak uvijek "tancao" po kući, na svaku vrstu glazbe, ali najviše uz Lado, i to za razliku od brata blizanca koji je ostvario vrhunsku sportsku karijeru. On je završio kod Tihane Škrinjarić, kao dječak vodio Šibenski festival, tjelesni mu je u osnovnoj školi predavala Edita Cebalo i sve ga je to vodilo k upisu u Baletnu školu na Gornjem gradu. A sve u baletu zapravo i počinje u djetinjstvu: