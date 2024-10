Nina je razljutila trenere, a sada je objasnila svoju odluku i priznala: Bilo mi je malo krivo i možda je šteta

U sinoć prikazanom nastavku "Života na vagi" Nina je pozvala trenere da im kaže kako je odlučila napustiti ovaj show RTL-a. Od početka joj teško pada izolacija i odvojenost od obitelji, a i pogodio je i rezultat na prošlom vaganju - izgubila je samo 0,2 kilograma! „Da sam sjedila i igrala karte tu na terasi, skinula bih 200 grama“, rekla je i dodala kako smatra da je dosta naučila. „Iskreno, ljut sam zbog vremena koje smo utrošili na to da napravimo nešto, da se pomaknemo s mrtve točke što se tiče njezina emocionalnog stanja. Nije se pomaknula nigdje i uzalud smo potrošili ovo vrijeme. Ali rezultat toga ćemo vidjeti u finalu i godinama koje dolaze“, rekao je Edo, a Nina komentirala:

„Za mene ovo nije odustajanje nego pronalazak nekog svog novog puta na kojem znam da ću uspjeti.“ Njezina cimerica Nikolina smatra da će joj dobro doći da malo bude sama. Nina je sada u razgovoru za RTL rekla kako je već neko vrijeme razmišljala o odlasku iz showa i iz dana u dan ti osjećaji su bili sve izraženiji i smatrala je da će to biti najbolja odluka za nju i okolinu u kojoj se nalazi.

- Smetao me osjećaj odvojenosti, javljala se nostalgija, a ponekad i tuga. Kada si tamo, sve se čini kao cijela vječnost. Nedostajala mi je svakodnevica, druženja, posao, obitelj, nekakav sklad na koji sam bila navikla. To je bio prvi put da sam bila toliko dugo odvojena od njih - rekla je Nina Slišković u razgovoru za RTL. Ispričala je i kako su njezini bližnji bili jako zadovoljni nakon što su je ugledali nakon što je dva mjeseca provela u osmoj sezoni ovog showa u koji se prijavila s ciljem da izgubi višak kilograma.

- Bilo im je krivo da sam svjesno donijela takvu odluku, ali već su na prvu shvatili kako nema straha za uspjeh i od prvog dana su mi podrška i tako je bilo kad sam se vratila. Suprug se također oduševio, bilo mu je drago i sam je skinuo dosta kilograma u period kada sam bila u 'Životu na vagi'. Odmah smo si isplanirali i zajedničke treninge. No, iskreno, kada sam ih sve vidjela taj da, bilo mi je malo krivo što sam odustala i da je to možda šteta jer sam došla gotovo do kraja. No, na prvu mi je bilo krivo jer sam shvatila da smo svi dobro - ispričala je. Kada je odlazila iz showa trener Edo nije skrivao razočaranje zbog njezine odluke i Nina kaže kako je njegova izjava nije povrijedila i zna da ima pravo to reći, a nakon izlaska iz showa Nina nije odustala od borbe s viškom kilograma i kaže kako vježba svaki dan osim nedjeljom.

