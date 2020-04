Nikolina nam je otkrila što misli o svojim kritičarima i koju poruku ima za njih

Natjecateljica showa "Brak na prvu" koja je najviše privukla pažnju gledatelja ali i izazvala njihovo negodovonje je Nikolina Tutić. RTl-ovi gledatelji upoznali su je već u drugoj sezoni showa "Gospodin savršeni" kada je pokušala osvojiti Savršenog Miju Matića. To joj nije pošlo za rukom pa je ljubav potražila u novom showu. Ne skriva da je izbirljiva kada su u pitanju muškarci, a gledatelji svakodnevno zaključuju da je možda i preizbirljiva i zamjeraju joj kako se ponaša prema svom "suprugu" Adamu s kojim je u braku u sklopu ovog sociološkog eksperimenta koji gledamo na RTL-u.

S obzirom da je pobudila toliki interes i glavna je tema na društvenim mrežama, odlučili smo popričati s Nikolinom i otkriti zašto se prijavila u ovaj show, kako njezina obitelj gleda na brak s potpunim strancem i koliko se osvrće na neugodne komentare gledatelja. - Odluka o ulasku u show "Brak na prvu" donesena je zbog nove avanture i poznanstva s novom osobom. Jedan mali naivni dio mene je mislio da treba pristupiti tom izazovu i dati šansu ljubavi. Svatko od nas radi osjećaja ljubavi radi lude stvari, a ovo je, eto, bio pokušaj nečeg ludog - objašnjava nam Nikolina. Kako su obitelj i prijatelji komentirali njezinu odluku da se uda za potpunog stranca, zanima nas?

- Svi moji bližnji su moju odluku o udaji za neznanca prihvatili s veseljem i ne, nije bilo osude. Podržavaju me uvijek u životu - odgovara nam Nikolina. Gledatelji nakon svake emitirane emisije najviše komentara na službenoj stranici showa na Facebooku pišu baš o Nikolini i ne štede pri tome pogrdne nazive za nju, kažu da je materijalist i kad sazna da njezin suprug ima BMW i vinograde će sigurno promijeniti svoje mišljenje o njemu. O tome ima li neugodnih iskustava zbog ovakvih komentara i kako se nosi s njima, Nikolina nam kaže: - Ljudi koji samo komentiraju druge će uvijek biti prisutni, ne pridajem preveliku pažnju tome jer me ti ljudi uopće ne poznaju u privatnom životu. A mnogi vole pričati o nekom drugom, a pri tom ne vide sebe. Kao što sam rekla, ne pridajem veliku pažnju komentarima, pročitam ih, ali mi takvi ljudi ništa dobro neće unijeti u život, a to što neki smatraju da sam materijalista, hvala Bogu imam sve u životu što mi je potrebno i nemam potrebu biti to - poručuje Nikolina. Pitamo ju strahuje li možda da će sudjelovanjem u showovima "Gospodin Savršeni" i "Brak na prvu" stvoriti kod muškaraca pogrešnu sliku o sebi, a Nikolina spremno i samouvjereno odgovara:

- Onaj tko razmišlja razumno i vidi širu sliku života shvatit će da nije isto privatan život i ono što se u TV showu prikazuje. Osim toga, na kraju, odabrala sam sama tako. Dodaje kako nakon sudjelovanja u "Gospodinu Savršenom" nije imala nemoralnih ponuda od muškaraca koji su joj prilazili i veli da je svaki pristup bio pristojan. Nikolina ima i svoju viziju idealnog muškarca: - Idealan muškarac za mene bi bio čovjek koji ne laže i koji se ne pretvara, iskren i pošten, da pokazuje isti karakter u svakoj situaciji te da se drži svojih riječi. Kroz show ćemo saznati koliko se njezin "suprug" Adam uklapa u ovu idealnu sliku, a Nikolina nam otkriva koje osobine svog partnera u showu posebno cijeni, a koje joj nisu baš draga. - Adam je stvarno dobar dečko, s njim mogu pričati o svemu i uvijek će pomoći drugima. A sitni detalji poput urednosti i pedantnosti se mogu popraviti u hodu. No još uvijek se upoznajemo i ne mogu reći da se baš poznajemo. O ljudima koje znaš cijeli život otkrivaš svaki dan nešto novo... Vjerujem da ima tu još puno vrlina, a i mana za istražiti. - kaže Nikolina.

Foto: Instagram

Mnogi su se u ovu avanturu i sociološki eksperiment upustili kako bi vidjeli mogu li funkcionirati u braku i kako izgleda uopće bračni suživot i Nikolinu pitamo može li se nakon cijele ove bračne avanture i u stvarnom životu zamisliti u braku? - Pa ja trenutno i jesam u braku - u Braku na prvu! Ovo iskustvo mi je pokazalo da se zaista vidim u braku s pravom osobom. A hoće li se Adam pokazati kao prava osoba, tek ćemo vidjeti. - veselo nam odgovara. U ovakav tip showova ljudi se često prijavljuju kako bi si otvorili vrata nekim novim poslovnim prilikama, a nada li se i Nikolina tome? - Ne nadam se nikakvim "otvorenim vratima prema novim poslovnim prilikama" nakon pojavljivanja na malim ekranima. Zadovoljna sam tu gdje jesam, a ako se neke nove prilike pojave, onda ću o tome razmišljati. - veli.

Gledatelji su kroz njezino pojavljivanje na malom ekranu stekli određenu sliku o Nikolini, a mi smo ju za kraj ovog intervjua zamolili da se gledateljima i našim čitateljima predstavi i možda im promijeni mišljenje o sebi, evo što je Nikolina rekla o sebi: Svatko ima pravo misliti što želi, naravno. Gledatelji moraju shvatiti da je to show, da su ondje kamere i mnogo novih ljudi, da je potpuno drugačije iskustvo biti pred kamerama ili gledati to kod kuće na malim ekranima. Oni koji su mi bitni znaju kakva sam i tko sam zapravo ja i to mi je najvažnije.

