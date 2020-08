Nevena Rendeli i Amar Bukvić uživali su u druženju u zelenoj oazi u centru Zagreba

Ljeto još uvijek traje i idealno je vrijeme za piknik i druženje u skrivenim zelenim oazama poput one u dvorištu Likovne akademije (Ilica 85) gdje je uz odlične zvuke Matije Cveka & The Funkensteins otvoren je desetodnevni Staropramen piknik na kojem ćete svaki dan do 30. kolovoza uživati u opuštenim ljetnim trenucima.

Otvorenje sad već tradicionalnog piknika nisu propustili ni poznati obožavatelji: Amar Bukvić, Petra Kurtela, Mirna Medaković Stepinac, Nevena Rendeli Vejzović, Daniel Bilić, Aleksandra Milinković, Edvin Liverić, Nina Mia Čikeš, Elizabeta Brodić, Aleks Curać Šarić i drugi. Centralno mjesto za druženje u parku kojim dominira Meštrovićeva skulptura su popularne sjenice koje pružaju privatnost i prostor za neometano uživanje u hrani i piću. Za sve koji ipak žele osjetiti dojam piknika na travi, tu su dekice i jastučići s kojima možete stvoriti vlastiti piknik ugođaj. Ljubitelji knjiga doći će na svoje jer im je na raspolaganju jedina pop up zelena knjižnica u gradu. Uz brojne lampice, jastučiće, košare, piknik stoliće i cvijeće, park Likovne akademije u sljedećih će 10 dana biti najšarmantnije mjesto za odmor u gradu.

Svaki dan od 20. do 30. kolovoza na piknik pozornici nastupat će mladi i talentirani glazbenici. Nakon otvorenja i Matije Cveka, u petak 21. kolovoza nastupit će Vinko Ćemeraš s bendom Talvi Tuuli, a uslijedit će koncerti Nikole Marjanovića, grupe Pavel, Jure Brkljače, Lu Jakelić te druga glazbena iznenađenja. Na zelenoj travi, uživanje u hrani, pivu i glazbi, sukladno svim epidemiološkim mjerama, trajat će od 15 sati do ponoći radnim danom, te od 12 sati do ponoći vikendom.