Netflix smanjio pretplatu za Hrvatsku

Iz Netflixa stiže izvrsna vijest – najveći svjetski streamer za Hrvatsku spušta cijene! Kako kažu u priopćenju koje su nam poslali, tvrtka je svjesna činjenice da korisnici nikada nisu imali više izbora kada je u pitanju zabava te je predana pružiti iskustva koje ne samo da ispunjavaju, već i nadmašuju njihova očekivanja. Dakle, s današnjim danom Netflix ažurira cijene paketa Basic na iznos 4.99 eura, Standard na iznos 7.99 eura i Premium na iznos 9.99 eura u Hrvatskoj. Cilj Netflixa je jednostavan: ponuditi širok izbor kvalitetnih TV serija i filmova, pažljivo odabranih za korisnike. Novi korisnici prilikom prijave vidjet će novu cijenu paketa odmah, počevši od 13. veljače. Ažuriranje će biti dostupno postojećim korisnicima tijekom sljedećih tjedana od njihovog sljedećeg ciklusa naplate. Postojeći korisnici bit će obaviješteni putem emaila. Točno vrijeme ovisit će o ciklusu naplate određenog korisnika. Podsjećaju na činjenicu kako je Netflix u posljednjih nekoliko godina uvelike ulagao u sjajne nove serije i filmove te posjeduje izvrsnu listu nadolazećeg sadržaja koji između ostalog uključuje Murder Mystery 2, The Mother i Damsel, kao i nedavno dostupne naslove kao što su Glass Onion: Knives Out, Wednesday, Roald Dahl’s Matilda the Musical, Wednesday, Emily in Paris, Pinnochio, The Witcher. Podsjetimo kako je najveći svjetski streamer osnovan prije 26 godina kada su počeli s DVD-ovima da bi danas bili vodeći u pružanju usluge video na zahtjev. Politička drama Kuća od karata dala im je svjetsku pozornost a također su uspjeli osvojiti i Oscara za najbolji film 2019. godine s filmom Roma Alfonsa Cuarona. Nakon kratkotrajne krize pojavom jake konkurencije u streamingu, Netflix se brzo oporavio pa je prošlu godinu završio sa 231 milijun pretplatnika koji biraju između dorađenih pretplatnih paketa. Također prošle godine uveli su i mogućnost igranja igara s do sada 35 naslova dok je u razvoju još 55.