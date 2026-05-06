Neočekivano priznanje Maje Šuput! Publici je otkrila vrlo privatan detalj: 'Znate li s kim sam se prvi put poljubila?'

Pjevačica Maja Šuput rado je viđena na brojnim manifestacija, a nedavno je nastupila na tradicionalnom Slovenskom vikendu u Biogradu na Moru te ponovno opravdala ovu informaciju. Tijekom nastupa, uz prepoznatljivu energičnost, Maja je publiku iznenadila i jednim priznanjem, točnije detaljem iz svoje mladosti. U jednom trenutku pozvala je mladića iz publike na pozornicu, nakon čega je uslijedila anegdota koja je odmah nasmijala okupljene. "Znate li da sam se ja prvi put poljubila... sa Slovencem! Majke mi mile!", uzviknula je, što je izazvalo glasan smijeh i pljesak na biogradskoj rivi. Dodala je kroz šalu kako je još od malih nogu "radila na međunarodnim odnosima", a cijeli trenutak zabilježen je na videu koji je objavio portal 023.hr.

Nakon tog priznanja, mladić koji joj se pridružio na pozornici iskoristio je priliku i poljubio je u obraz, što je publika nagradila dodatnim oduševljenjem.

Podsjetimo, Maja se jednom prilikom prisjetila i prvog poljupca u obraz. Naime, Šuput znamo i kao članicu žirija showa Supertalent, a njezino priznanje dogodilo se baš u ovom showu. Pred žiri je došao Jovan Božina iz Kikinde te je želio objasniti gdje se Kikinda nalazi, a Maja mu je kratko poručila da vrlo dobro zna gdje je to.

- Moram vam nešto ispričati - rekla je Maja nakon toga, pa dodala: - Prvi dečko koji me ikad poljubio, doduše u obraz i bilo je na moru, ali to je tad bila velika stvar, bio je Bojan iz Kikinde - otkrila je Maja. Nakon Jovanovog nastupa, Maja se prisjetila da je njezinu sestričnu poljubio Milan iz Kikinde, Bojanov brat. Nakon toga je otkrila i da joj se Bojan potpisao u spomenar te da još pamti pozivni broj ovog mjesta.