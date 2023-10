Nekoć sam sa strahom maštao o tome hoću li uvijek imati što za reći, a već sam 50 godina na trasi dječačkih snova

Željko Bebek, jedan od najvećih pop-rock pjevača s ovih prostora, obilježava 50 godina respektabilne glazbene karijere i najavljuje svoj najveći samostalni koncert do sada – u zagrebačkoj Areni! Na velebnu pozornicu ovog najvećeg hrvatskog koncertnog prostora stat će u subotu 28. listopada ove godine u pratnji svog izvrsnog benda te s publikom podijeliti neke od najvećih hitova koji su obilježili živote brojnih generacija.

Sarajevska pjevačka ikona moćnog vokala i neodoljivog šarma svojom je interpretacijom i pjesmama ispisala neke od najvažnijih stranica glazbene povijesti ovih prostora. Karijeru je počeo u bendu Kodeksi, jednom od najpoznatijih sarajevskih sastava tijekom 1960-ih i 1970-ih, da bi zatim pristupio legendarnom Bijelom dugmetu. S njima ostaje deset godina, kao prvi i najvažniji pjevač benda, i u tom razdoblju snima najuspješnije albume benda. Brojni glazbeni kritičari to su razdoblje djelovanja grupe proglasili i najvažnijim.

Nakon Dugmeta Bebek nastavlja karijeru kao solo pjevač i izdaje više od deset studijskih albuma i brojne singlove koji osvajaju i publiku i radijske liste diljem regije. Među njima se ističu pjesme poput “Laku noć, svirači”, “Da je sreće bilo”, “Šta je meni ovo trebalo”, “Tijana”, “Oprosti mi što te volim” ili “Žuta ruža”, koje su za njega napisala vodeća autorska imena kao što su Zrinko Tutić, Đorđe Novković, Miroslav Rus, Branimir Mihaljević… Često surađuje i s drugim pjevačima i bendovima pa je tako tijekom godina objavio pjesme s Crvenom jabukom, Severinom, Halidom Bešlićem, gitaristom Vlatkom Stefanovskim, nekadašnjim bubnjarom grupe Leb i sol Garabetom Tavitjanom, a okušao se u nastupima i s tamburaškim sastavima. U pjesmi “Ako voliš ovu ženu” ugostio je i legendarnog Olivera Dragojevića, za koju su osvojili i nagradu Porin u kategoriji za najbolju vokalnu suradnju.

Svoj aktualni studijski album “Mali oblak ljubavi” objavio je u lipnju 2021. godine u izdanju diskografske kuće Croatia Records, a kao vodeći singlovi s izdanja istaknule su se pjesme “Kupit ću nam sat” i “Učini me sretnim”, pjesma za koju je snimio najemotivniji videospot u karijeri. Album je ujedno bio nominiran za nagradu Porin, a čak dvije pjesme s izdanja nagrađene su priznanjem Cesarica – Hit mjeseca. Lani je izdao i autobiografiju, u kojoj je otkrio brojne nepoznate detalje iz svog života.

Dana 28. listopada održat ćete samostalni koncert u zagrebačkoj Areni. Zanimljivo je da još uvijek niste tamo nastupali?

Da, kao da sam čekao da se dogodi još veći razlog osim uobičajene ljepote sviranja uživo… a, evo, to je sada 50. obljetnica karijere.

Što nas očekuje na koncertu? Vjerujem da je teško sastaviti repertoar budući da vaša karijera traje 50 godina i da imate toliko hitova iza sebe?

Ja ću se iz petnih žila sav predati izvođenju rock-spektakla. O tome već dugo maštam, a, evo, sada sam u prilici. Najveći broj pjesama su poznate i nezaobilazne, a bit će i nekoliko premijernih… iako ih publika sve zna.

Imate i novi bend, tko je u njemu, jesu li dečki spremni za koncert?

Da, sastavljen je od sjajnih mladih rock-glazbenika, “nabrijanih” da se u Areni Zagreb predstave u najljepšem svjetlu. Ja u njih vjerujem jer smo već u ovom trenutku spremni za spektakl zvuka.

Ljetos ste sa sinom Zvonom predstavili pjesmu “S tobom su godine minute”, koju ste obojica napisali. Je li to sad početak zajedničkog rada? Je li Zvone talentiran za pisanje pjesama?

Osim na pozornici, na kojoj je sa mnom već pet godina, Zvone se kao solo gitarist predstavio već na albumu ‘’Mali oblak ljubavi’’. Kada nam se između američkog dijela World Tour 23. i CMC Festa u Vodicama tijekom travnja ukazala prilika da se iskažemo i kao autorski tim sa svojim prijateljem Fayom, to smo objeručke prihvatili i uletjeli u studio sa zdravom idejom i u najkraćem roku predali snimku… Po povratku iz Amerike napravili smo videospot i kao dvojac nastupili na CMC-u.

Kako se Zvone nosi sa slavom i djevojkama? Koji ste mu savjet dali?

Dok je Zvone odrastao, kao roditelji činili smo sve što je u našoj moći da mu damo dobre i korisne savjete, a danas je odrastao u krasnu osobu, izgradio se u svemu pa se nekim dosadnim savjetima (starijih) više ne bavimo.

Vole li vaši unuci vaše pjesme? Hoće li i oni nastaviti vašim stopama pa da možda jednog dana gledamo cijeli bend sastavljen od članova vaše obitelji?

Moje unučice i unuci znaju za ogromnu generacijsku razliku, mislim da razumiju da nisam mogao biti djed u klasičnom smislu, ali nadam se da su u mome zagrljaju uvijek osjećali moju ljubav.

11.08.2015., Lucica Spinut, Split - Rock legenda Zeljko Bebek s obitelji krstari svojom jahtom 'Pahuljica'. "nZeljko Bebek sa suprugom Ruzicom. "nPhoto: Miranda Cikotic/PIXSELL Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Legendarni Duško Trifunović jednom je kazao da ste mu upravo vi bili inspiracija za pjesmu “Šta bi dao da si na mom mjestu” i čuveni stih “Da te mrze, a da ti se dive”. Jeste li tada bili svjesni toga da vas istovremeno mrze i dive vam se?

Koliko god sam kao rock-zvijezda želio biti samo shvaćen i voljen, bio sam svjestan da su i ukusi i interesi svijeta uvijek podvojeni. Na vrijeme sam prihvatio da sam u nekom dobu živio u iluzijama. Ne sjećam se iz kojeg razloga ili osjećaja pjesnik nije dvojio i zašto sam mu ja bio inspiracija, ali sam se kroz život uvijek prisjećao te istine, posebno kada sam njegove stihove osobno proživljavao.

Koncertom u Areni slavite 50 godina karijere. Kada ste počinjali karijeru, jeste li mogli i zamisliti da ćete opstati toliko dugo na sceni i imati brojne hitove?

Sa strahom sam maštao u tome hoću li uvijek imati što za reći i da ću zbog toga, kako prije rekoh, možda biti shvaćen i voljen. Bio sam pun nade i kad je riječ o trajanju na sceni, a onda se dogodio put na kojem sam ustrajao i potrajao. I, evo, 50 godina na trasi dječačkih snova.

Sarajevo je posebno teška sredina za glazbenika, kažu da tamo nikome ne priznaju uspjeh.

Nikada i nitko neće vam priznati uspjeh dok god ga u to ne uvjerite. Više je razloga za to, a najčešće su to, rekao bih, neki ‘’…izmi”. Sarajevo nije ništa veća ili manja sredina od drugih kojih nema u ovome pitanju.

Kako danas gledate na godine u Bijelom dugmetu? Mislite li da ste mogli i uspjeti i u inozemstvu da su bile drukčije prilike i da ste bili u nekoj drugoj zemlji, a ne u Jugoslaviji?

Što bi bilo da je bilo… Prostor našeg življenja oduvijek se teško opire utjecajima zapada, pa i istoka, pa smo tako oduvijek uvoznici svega. Kako onda stvoriti bazu za export? Možda negdje u industriji, u sportu pa i u području znanosti. U biznisu, a posebice u šoubiznisu, ne postoje nikakve šanse u sferi realnoga. Pa mislim da je dobro što smo to shvatili na vrijeme. Posao ‘’ Bijelo dugme’’ imao je opseg nedostižnog ‘’domaćeg’’ dometa. Znali smo da to nije ni iz bliza dovoljno za nešto još veće, a ako netko može pronaći neko ime, neki primjer koji bi me demantirao, jako je usamljen.

Lani ste izdali autobiografiju “U inat svima”. Jeste li zadovoljni kako ju je prihvatila publika? Što su vam rekli ljudi?

Rijedak su primjer kod nas takva izdanja pa moram reći da sam jako sretan što sam ponudio cjelovitu priču na jednom popularnom mjestu. Pratio sam mišljenja publike na društvenim mrežama, opća ocjena je dobra, što je na kraju pokazala i dobra tiraža. Dva glavna prigovora su mali broj stranica s obzirom na buran rokerski stil života (što prihvaćam) i želja za boljom dostupnošću, posebice u dijaspori.

20.9.2023.,Lekenik - Dvije predivne obljetnice spojile su svoje proslave u veliki humanitarni spektakl u kojemu je za svakoga bilo ponesto zanimljivog. Povodom proslave 20 godina djelovanja Humanih zvijezda Hrvatske ‘03 te 30 godina SOS Djecjeg sela Lekenik, u srijedu 20. rujna u Lekeniku se dogodio veliki humanitarni sportsko-glazbeni spektakl. Među humanim zvijezdama bili su niz nekadasnjih Vatrenih, ali i sef akutalne hrvatske reprezentacije Zlatko Dalic. Svoj su doprinos dali i poznate osobe iz javnog zivota poput Zlatka Matese i Mate Bulica. Nakon nogometne utakmice koja je zapocela u 17 sati na igralistu NK Lekenika u neposrednoj blizini SOS Djecjeg sela, od 19 sati zapoceo je veliki glazbeni spektakl, koncert vise izvodjaca, a nastupili su Zeljko Bebek, Mate Bulic, Sandi Cenov, Mladen Burnac, Feminnem, Minea, Lidija Bacic, Amir Kazic Leo, Marko Kutlic. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Nastupali ste na gotovo svim kontinentima, koji vam je koncert možda posebno ostao u pamćenju?

Poslije pandemije COVID-19, nakon albuma ‘’Mali oblak ljubavi’’ svi putovi bili su mi otvoreni kako u domovini, od malih mjesta, gradova, tako i u inozemstvu. Na svim koncertima uživam. Ova 2023. godina najuspješnija mi je u posljednjih pet godina, a za ocjenu koncerata moram pričekati kraj godine. Tada ću saznati koji će mi od svih ostati u sjećanju.

Vjerujem da posebno pamtite i koncert na kojem ste upoznali suprugu Ružicu? Je li vam se odmah svidjela, kako ste je tada doživjeli?

Sreli smo se pogledima, osjetio sam ushićenje koje je trajalo i tu večer i sutra i zauvijek.

Uvijek ističite da se volite kao i prvog dana. Koji biste savjet dali, koja je tajna uspješnog braka?

Ako odmah zaiskri, ako te grije, ako je ništa ne gasi, našao si čaroliju… Čuvaj je!

Kako ste proveli ovo ljeto, jeste li kao i obično plovili i lovili ribu?

Cijelo ljeto smo na turneji i uživamo beskrajno. Na brodu smo bili tjedan dana, malo mora i sunca, malo ribe i koja boca vina.

Što nas očekuje nakon koncerta u Areni? Je li već u pripremi i novi album?

Spremio sam rock-spektakl. Na pozornici će nastupiti Zvone Bebek, moj novi bend, u pratnji su i naše back vokal djevojke i posebni gosti, moji prijatelji koje želim predstaviti uživo i na zadovoljstvo publike. Scena, efekti, zvuk i video u produkciji su BABA Productiona. Koncert će biti sniman audio i video, za nosače zvuka i slike, bit će objavljen 2024. godine. Nakon iskustva koje imamo s našom prvom autorskom pjesmom ‘’S tobom su godine minute’’, Zvone i ja spremamo nove singlove i najnoviji album. U ovoj nas godini očekuju i koncerti za kraj europskog dijela turneje, u Beču, Münchenu, Stuttgartu, Zürichu i u Londonu. Raduje nas i grad Ogulin, u kojem dočekujemo novu 2024. Nadamo se snijegu u siječnju i obiteljskom odmoru na Kupresu.

