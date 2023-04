Neda Parmać o svojoj borbi s depresijom: 'Svi smo drugačiji, žao mi je ako sam nekog uvrijedila'

Pjevačica Neda Parmać Klačar (37), članica skupine Feminnem, javila se na društvenim mrežama nakon što je jučer objavljeno kako se od 19. godine bori s depresijom.

- Dragi prijatelji, pratitelji i svi koji ste mi se obratili zabrinuti nakon članka o depresiji htjela bi reći par stvari. Kao prvo, dobro sam, hvala Bogu. Moja borba sa depresijom, paničnim napadima i anksioznosti je toliko napredovala da ne mogu više reći niti da se borim. Nisam depresivna već duže vrijeme, panični napadi su rjeđi a trigerira ih stres a anksioznost se javlja samo kad si dozvolim razmišljati u glupostima što je vrlo vrlo rijetko! - napisala je Neda i dodala kako zna da se mnogi bore s ovim problemom, te da to nije tema za šalu.

- Ono što također moram naglasiti je da je ovo tema koju ne potenciram, odnosno, nije nešto o čemu baš baš želim pričati. Ne zato sto sramim nego, mislim da nema više potrebe, ali bih voljela da znate kako stvari funkcioniraju. Novinar ti postavi pitanje, i ti na njega odgovoriš, i to postane vijest. Svi smo drugačiji, i vjerujem da ono što pomaže meni, ne pomaže drugima, i zato mi je žao ako sam nekoga uvrijedila. Ljubim sve i sve je super! - dodala je Neda.

Podsjetimo, Neda je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekla kako je čak pila i lijekove kada je imala samo 19 godina. Kaže da joj je najveći problem strah od nepoznatog, a često i budućnosti zbog posla koji je poprilično nesiguran. Problem je, tvrdi, riješila tako što je prestala razmišljati o budućnosti, Isto tako kaže da je svojim prijateljima zabranila da za vrijeme druženja dublje ulaze u neke negativne teme.

- Moj najveći problem je strah od nepoznatog. Budućnost je najveća nepoznanica. Moj posao je prilično nesiguran. Ne znaš gdje ćeš biti za godinu ili dvije. Svaki put kad se uhvatim razmišljati o budućnosti, nije mi dobro. Ja npr. mogu ostati bez glasa, a to je jedina stvar od koje živim. U vrijeme korone smo shvatili koja su zanimanja najcjenjenija. Bez mog zanata svi mogu. Ono kako sam riješila svoj problem, a bio je velik, bila je odluka da prestanem razmišljati o budućnosti. Doslovno sam uzela dan za dan.

Nečiji karakter nema veze s tom bolesti. Uvijek sam bila veseljak. Činjenica je da se depresivna osoba može doimati kao najsretnija osoba, pa to ljude zbunjuje. Vidimo glazbenike koji si oduzmu život, a ljudi komentiraju ‘kako je bio veseo’. Ne znam može li moje svjedočenje nekome pomoći, mislim da svi moraju sami doći do određenih zaključaka. Mislim i da se ljudi danas sprijateljuju na osnovu problema i onda se time hrane. Hrane se negativnim informacijama. Zabranila sam svojim prijateljima da pričaju o negativnim stvarima ispred mene. Naravno da će mi se požaliti, no ne dam im da upadaju u to. To je najzačaraniji krug koji postoji.

Ljudi se u to zapliću, pa problem postane i veći nego što je. Mi uvijek težimo nečem većem, želimo više i veće od onog što imamo. Mislim da je lijek protiv depresije prihvatiti svoje trenutno stanje, biti zadovoljan s onim što imaš i ne uspoređivati se s drugima, težiti višem, ali se ne "bedirati" kad vidiš da netko ima više od tebe. Ja sam došla do toga da me ne zanima nitko drugi - priznala je.

Otkrila je i koje je lijekove pila dvije godine. Kazala je kako sada ide na autogene treninge i dozvoljava si da se par dana osjeća loše.

- Već s 19 sam bila na Xanaxu i Zoloftu, pila sam ih dvije godine. Međutim, nije mi pomoglo. Nisam tada izašla iz svog "mindseta", nema te tablete koja ti može očistiti misli. U zadnje vrijeme sam išla na autogene treninge, da se podsjetim što si trebam ponavljati. Imamo mi svoja razdoblja, moramo dozvoliti emociji da odradi svoje, kada se osjećam loše, dozvolim si da sam dan-dva loše. Ono što mi pomaže je da mantram i ponavljam “sve je super, sve je super”. Ekipa me već zeza oko toga, ali na kraju sve je super i bit će! Tako da meni tablete nisu pomogle. Pomaže mi i tjelovježba, kad osjetim da nisam dobro, obučem tenisice i idem trčati - izjavila je.