Žanamari objavila video iz teretane pa pokazala kojim vježbama trenira svoju bujnu stražnjicu

Pjevačica Žanamari Perčić (41) u posljednje vrijeme ne izlazi iz teretane, a svoju liniju dovela je do savršenstva zahvaljujući tjelovježbi. Ponovno javila iz teretane, ovaj put na Instagram Storyju, a pratitelje je oduševila videom na kojem joj je u prvom planu bujna stražnjica.

Početkom godine pokazala je i transformaciju svoje stražnjice koju je postigla u samo šest mjeseci, a rezultat je to svakodnevnog boravka u teretani.

Foto: Instagram screenshot

Podijelila je tada dvije fotografije kao dokaz. Na prvoj fotografiji pozirala je u kafiću u kratkim smeđim tajicama i topu, dok se na drugoj fotografirala u ogledalu noseći maslinaste tajice.

"Beboo", "Wow", "Ovo je top", "Kakva guza", "Samo naprijed", "Čestitke", "Bravo", samo su neki od komplimenata koje su joj slali pratitelji tada.

Pjevačica je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provodi u teretani. Nedavno je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

Inače, Žanamari na Instagramu pravi više gotovo 200 tisuća ljudi, a s pratiteljima često dijeli fotografije iz teretane ili u oskudnim odjevnim kombinacijama.

VIDEO Naša pjevačica iskreno o svojoj bitci: 'Već s 19 godina sam bila na tabletama. Nije pomoglo'