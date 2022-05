Ne viđamo ih često! Jedna od najljepših Hrvatica snimljena sa suprugom, njihova ljubav traje već 20 godina

Bivša Miss Hrvatske Branka Bebić Krstulović (47) snimljena je u rijetkom izlasku sa suprugom Hrvojem Krstulovićem.

Zajedno su bili na premijeri ukrajinskog filma ''Donbas'' koji je prikazan u Zagrebu povodom obilježavanja Dana Europe.

Branka je za ovu prigodu odabrala elegantnu crnu, usku haljinu koju je kombinirala sa zanimljivim srebrnim cipelama i bordo torbom marke Bottega Veneta. Dodatke ovog brenda obožavaju brojne ljubiteljice mode, a cijena cipela i torbe je preko 33.000 kuna. Njezin suprug odabrao je crno odijelo i bijelu košulju, a zajedno su nasmiješeni pozirali fotografima.

Podsjetimo, Branka je proglašena najljepšom Hrvaticom 1994. godine, a potom je osvojila i laskavu titulu Miss Europe.

Hrvoje i Branka upoznali su se 2002. na ljetovanju na Hvaru. Vjenčali su se 2005. godine u zagrebačkom hotelu Westin, a iste godine dobili su sina Antu. Tri godine kasnije rodio im se sin Niko, a u ožujku 2013. godine dobili su trećeg sina Dinu.

-Bio je to prst sudbine. Ja obožavam Hvar i ondje godinama ljetujem s prijateljicama. Svakog sam ljeta nagovarala Milanu da nam se priključi, ali bi ona uvijek bila spriječena obavezama. No prošlo je ljeto sama nazvala i kazala da dolazi. Kad je stigla, bila je umorna od puta pa smo razmišljale da tu prvu večer ostanemo kod kuće no ipak smo se dogovorile da ćemo izaći. Tamo je bio i Hrvoje, Milanin prijatelj s fakulteta, i tako je sve to polako počelo- ispričala je svojedobno kako su se ona i suprug upoznali.

