"Ne pitaj što: Kennedyjevi i žene koje su uništili", bestseler koji je uzdrmao Ameriku

Hybris je grčka božica obijesti. U grčkim tragedijama obijest vodi u samozaljubljenost i uobraženost, u oholost i raskalašenost, potom nasilje i zločin. Sjećate li se kad je među djecom "uobražen" bila česta, ubojita uvreda? Rekla bih da se više i ne čuje, strah od hibrisa ispao je iz mode. Što ne znači da i u naše vrijeme obijest ne vodi u propast.

Hibris je ono o čemu neprestano čitamo u medijima u vrijeme izbora, kandidatura, borbi u političkoj areni, no tome kao da nitko više ne pridaje naročitu pažnju. Je li primjer hibrisa kad se prva dama Sjedinjenih Država fotografira za naslovnicu Voguea u bijelom smokingu-haljini Ralph Lauren Collection, kao da odlučnim, androginim stylingom pokazuje da polako preuzima kontrolu nad svojim mužem, što ionako javnost misli? I onda još Vogue odabere apel za naslovnicu, citat iz intervjua: "Mi odlučujemo o svojoj budućnosti". Čitala sam taj intervju, ona tu prvenstveno govori o pravu na abortus, no ispalo je da ona i njezin muž, neposredno nakon što je milijunima gledatelja konačno postalo bjelodano jasno koliko je on mentalno (i neurološki) propao u posljednjih godinu, dvije - sami odlučuju o svojoj budućnosti, ne Demokratska stranka ili glasači. Odlučni su da će ostati u Bijeloj kući, jedino ih Bog može spriječiti. Hibris!

Božica obijesti i politika postali su jedno. Čak ni pristrani New York Times više ne može skrivati neodobravanje, čak i prezir svojih kolumnista prema duboko narcisoidnom američkom predsjedniku koji se ne želi maknuti s trona svjetskog lidera (ili vladara), iako je očigledno inkapacitiran.

U vrijeme kad se zagovornici i glasači Demokratske stranke u Americi pokušavaju nositi s udarom prvog predsjedničkog suočavanja Biden - Trump, koje je novinarka londonskog Timesa opisala kao Olimpijske igre nemoći i manipulacija s obje strane, pojavila se nova knjiga o modernim ocima te stranke, obitelji Kennedy.

Knjiga novinarke i istraživačice Maureen Callahan zove se "Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed" (Ne pitaj što: Kennedyjevi i žene koje su uništili). Naslov knjige aludira na čuveni domoljubni poziv Johna F. Kennedyja, neprežaljenog, karizmatičnog američkog predsjednika ubijenog u atentatu - Ne pitajte što vaša zemlja može učiniti za vas, već što vi možete učiniti za nju - ali istovremeno implicira da obitelj nipošto ne želi da se zaista zapitamo o svim strahotama u životu te prebogate američke obitelji.

Knjiga je u nekoliko tjedana postala sveamerički bestseler, prva po prodaji na Amazonu.

Autorica Maureen Callahan, koja već nekoliko godina piše kolumne za engleski Daily Mail i senzacionalistički tekstovi nisu joj mrski, smatra da žrtve, sve te uništene žene Kennedyjevih, zaslužuju istinu, baš kao i američka i svjetska javnost. Mit o izuzetnim, glamuroznim Kennedyjevima s prave strane povijesti tako je snažan, smatra autorica, da brojni članci i knjige mit nisu ni okrznuli, čak ni nakon #metoo pokreta. Još uvijek se govori o prokletstvu Kennedyjevih, o "nesrećama" koje su pratile tu brojnu obitelj, pravu američku demokratsku dinastiju, koju je začeo još djed predsjednika JFK-a, izabran krajem 19. stoljeća u Senat države Massachusetts, a onda učvrstio JFK-ov otac, prebogati Joseph Joe, biznismen i političar demokrat, jedno vrijeme veleposlanik Sjedinjenih Država u Velikoj Britaniji.

Callahan s ovom knjigom želi pokazati da se tu ne radi o prokletstvu na koje su bogovi osudili ovu neobično plodnu i na mnoge načine blagoslovljenu obitelj (Joe je imao devetero djece, a njegov sin Robert, predsjednički kandidat u vrijeme kad je bio ubijen, imao ih je čak jedanaestero rođenih u 17 godina braka) jer su im s druge strane dali tako puno, već o demonima te obitelji, pravom hibrisu koji ih je vodio u propast.

Ona piše bez ikakvog sentimenta za ono što su Kennedyji dali za SAD (najstariji Joeov sin poginuo je kao mladi američki vojnik u Drugom svjetskom ratu, njegov brat JFK je ubijen u atentatu 1963., a potom i mlađi brat Robert 1968.). Smatra da njihove žrtve, žene koje su koristili kao svoje (seksualne) igračke, u najmanju ruku zaslužuju istinu, a ne mitologiziranje izuzetnih Kennedyja.

Tko su njihove žrtve? Kao prvo, tu je Jackie Bouvier Kennedy, koju je John serijski varao od prvog dana braka i zarazio spolnom bolešću, klamidijom koju nije lako prepoznati, zbog koje je imala brojne spontane pobačaje i jedno mrtvorođenče. Kad je bila u osmom mjesecu trudnoće, nakon dva spontana pobačaja, molila ga je da ostane s njom dok ne rodi, no on je otišao na krstarenje Mediteranom sa senatorom, poznatim ženskarom i svitom starleta i nije je došao posjetiti u bolnicu čak ni nakon što je prije vremena, stravično nesretna, rodila mrtvu djevojčicu. Mlađi brat Robert molio ga je da se hitno vrati kući, a on mu je bez razmišljanja hladno odgovorio da nema potrebe, dijete je ionako mrtvo. Nakon carskog reza Jackie je danima sama ležala u bolnici i plakala. Robert joj je tvrdio da je John na jahti u Mediteranu nedostupan.

Tu su i mlade ljubavnice JFK-a, naročito 19-godišnja Mimi, pripravnica u Bijeloj kući, koju je napio i praktično silovao - bila je djevica - na Jackienu bračnom krevetu, a kasnije tražio i da oralno zadovolji jednog njegovog službenika pored bazena Bijele kuće, kad mu se učinio "melankoličan". JFK to je i gledao.

Zaveo je i mladu, lijepu studenticu Dianu, kao i Mimi upola mlađu od njega, koju je upoznao na nekoj svečanoj predsjedničkoj večeri. Te mlade, neiskusne žene nisu se usuđivale odbiti predsjednika kojeg su doživljavale kao bogomdanog monarha. Tu odmah treba dodati da je seksom opsjednuti JFK sa stotinama ljubavnica, u suštini bio bijedan ljubavnik, nimalo posvećen ženi. U seks je srljao kao neiskusni tinejdžer, bez ljubljenja i predigre. Sve je to kod njega trajalo nekoliko minuta. Neke žene seks s tim američkim "bogom" usporedile su s parenjem pasa.

Kao što je rekla jedna ludara Woodyju Allenu u filmu "Annie Hall", "s tobom je seks kafkijansko iskustvo", tako se valjda osjećala i sama Jackie koja je od liječnika tražila savjete kako da poboljša svoj nesretni seksualni život i produži ljubavni čin barem nekoliko minuta. Tu treba dodati da Callahan smatra da je JFK, kojeg je Jackie strasno voljela i sve mu opraštala zbog njegova nesretnog djetinjstva i brojnih bolesti i bolova koje je podnosio stoički, zapravo obožavao Jackie, koja je bila lijepa, pametna, načitana kao i on, dobro procjenjivala ljude. Uvijek je tražio njezine savjete, no naprosto nije znao kako voljeti ženu. Preljub, laži i manipulacije dobio je u nasljedstvo od oca. Ne znam otkud to Callahanici, no ona tvrdi da je Jackie, tad 34-godišnja udovica, nakon atentata ostala sama sa svojim mrtvim mužem u bolničkoj sobi, skinula ga posve golog i izljubila čitavo njegovo tijelo, pa i penis. Željela je biti posljednja koja ga je vidjela i dodirnula.

Dobro je poznat i slučaj Marilyn Monroe, koju su oba brata, John i Robert, seksualno iskorištavali kao igračku. Neke teorije zavjere govore i o ubojstvu, no ne treba ići tako daleko, dovoljno je to što su je ubili u pojam, ponizili, prezreli, i to nakon što je pred milijunima gledatelja pjevala Johnu "Happy Birthday", gola ispod glasovite haljine koju si je kupila Kim Kardashian - kao da s predsjednikom javno vodi ljubav. Nakon toga Jackie, koja namjerno nije bila na toj proslavi s desecima tisuća uzvanika, rekla je da Marilyn mora nestati iz Johnova života.

Tu su i ubijene mlade žene, žrtve najmlađeg brata Teda i jednog mladog pridruženog člana obitelji. Neću sad ulaziti u detalje, kako i zašto je brat dva velika američka borca za socijalna prava mogao ostaviti ženu u autu koji je survao u ocean i pustiti je da se sporo uguši. Dovoljno je reći samo jedno: hibris.

Željela bih obraditi i slučaj lijepe, elegantne Carolyn Bessette, koja je preminula prije točno 25 godina u avionskoj nesreći. Imala je samo 33 godine. Avionom je upravljao nadrealno glamurozni John F. Kennedy, sin ubijenog predsjednika i nesretne Jackie, s kojim je Carolyn u to vrijeme bila tri godine u braku. Tad se pisalo o tom stravičnom prokletstvu Kennedyjevih i vjerojatno će se to ponavljati i sada, u vrijeme te strašne godišnjice.

Callahan smatra da je neodgovorno, u suštini čista demokratska manipulacija i laž pisati o toj nesreći, a ne spomenuti da je John bio pravi adrenalinski ovisnik - ona to naziva potisnutom željom za smrću - što je kletva koja je pratila bojne članove te obitelji opsjednute moćnim, uspješnim precima. John je neprestano smišljao nevjerojatno pogibeljne pothvate. Plivao je daleko od obale usred oceanskih oluja i nekoliko puta tako gotovo smrtno stradao. Obožavao je brzinu, naročito napušen. Na skijanju i u svim ostalim sportovima kojima se bavio bio je jednako neoprezan, uvjeren da je nedodirljiv, miljenik bogova. Bio je odgajan kao prestolonasljednik, nevjerojatno obijestan, svojevremeno možda i najveći seleb na svijetu, svakako najglamurozniji, puno više i od engleskih prinčeva. Jednom je predložio svojem poslovnom partneru da organiziraju rent-a-dog, službu za iznajmljivanje pasa, na čemu bi mogli puno zaraditi jer kad on šeće svojeg psa po NYC-u, neprestano ga zaustavljaju i žele podragati psa. Prijatelj mu je odgovorio da se osvijesti, ipak ga ne zaustavljaju zbog psa. Hoću reći, bio je čitav život toliko obasipan pažnjom da to više i nije primjećivao.

Njegov crimen bio je u tome što je u te svoje avanture - milom ili silom, prijetnjom da će ih ostaviti - uvlačio i žene s kojima je bio u vezi. Recimo, jednom je nagovorio svoju prvu ozbiljnu djevojku da s njim ode na Jamajku, u avanture. Djevojka je imala nogu u gipsu kad joj je predložio se u kajaku otisnu na otvoreno more, iako se bojala i nije znala veslati, a liječnik joj je strogo zabranio bilo kakvo naprezanje. Gotovo su poginuli. A to nije bilo prvi put da ju je doveo u smrtnu opasnost. Kasnije, kad je John poginuo, ona se prisjetila da mu je tad rekla kako su mogli nastradati, a on je to vedro potvrdio i dodao: "Ali zar to ne bi bio divan kraj." Instinktivno je shvatila da je opsjednut smrću i da se ona ne može s time nositi. Ostavila ga je iako ga je obožavala i dobro se slagala s Jackie.

Navodno je i Carolyn vidjela te znakove upozorenja dok je hodala s Johnom, a njezina mama bila je izrazito protiv tog braka s razmaženim, ludim "kraljevićem" koji žene tretira kao svoje igračke. Navodno je Carolyn znala da ne treba ući sa sestrom u taj avion Piper Saratoga kojim će upravljati njezin muž i letjeti na vjenčanje jednog člana klana Kennedyjevih na Cape Codu prije 25 godina.

John je tad bio posve neiskusan pilot koji nije prošao zadani broj satova letenja i tek je skinuo gips sa zgloba koji je slomio u još jednoj od svojih avantura s brzinom. Hodao je sa štapom. Vremenski uvjeti bili su izrazito loši, vidljivost gotovo nikakva i letjeli su po noći. Navodno je odbio svojeg instruktora letenja koji se ponudio da on leti s mladim Kennedyjima i Carolyninom sestrom. Callahan smatra da je i onesposobio automatskog pilota jer je želio adrenalinski haj, no to nije potvrđeno u službenim izvještajima. Tijela preminulih pronađena su tek nekoliko dana kasnije u oceanu, u ostatku aviona. Bili su još uvijek vezani u toj olupini.

Uz još nekoliko slučajeva kojima se bavi Callahan u svojoj knjizi "Ne pitaj", podosta prostora posvetila je Robertu F. Kennedyju Junioru, sinu ubijenog predsjedničkog kandidata Roberta i glavnog državnog odvjetnika za vrijeme mandata JFK-a. Robert Jr je ovogodišnji nezavisni predsjednički kandidat.

Dva Robertova brata tragično su preminula. Brat David umro je od predoziranja u hotelskoj sobi kad mu je bilo 28 godina. Postoje priče da ga je stariji brat Robert, očev miljenik, navukao na heroin. Skupa su se drogirali u studentskim sobama. Robert, predsjednički kandidat, bio je heroinski ovisnik čak 14 godina, od 15. do 29. godine.

Njegov brat Michael, šesto od jedanaestero djece, poginuo je 1997. na skijaškom terenu u Aspenu kad mu je bilo 39 godina. Morao je biti oprezniji kao otac dvoje djece. Robertove sestre, Kathleen i Courtney, također su izgubile djecu na tragičan način. Jedna Robertova nećakinja se predozirala kad su joj bile 22 godine, a druga nećakinja poginula je sa svojim malim sinom u kanuu. Odnijela ih je oceanska oluja.

Robert Junior, predsjedničkog kandidat i harvardski odvjetnik, dobar dio života ozbiljno je posvetio ekologiji i zaista svojim parnicama natjerao velike zagađivače da potroše više milijardi dolara i očiste rijeku Hudson i neke druge rijeke u Sjedinjenim Državama. No, danas ga mnogi smatraju teoretičarem zavjera, antivakserom, čudakom koji je spreman na najnevjerojatnije izjave koje ne podržava nitko od njegove velike obitelji. I Robert je imao nekoliko bliskih susreta sa smrću; on je adrenalinski džanki koji se skinuo s droga i alkohola, ali pronašao druge načine da bude haj.

Maureen Callahan u svojoj knjizi tvrdi da je i Robert Kennedy Jr. "ubojica", jednako tako narcisoidan i obijestan kao i mnogi drugi članovi te dinastije. Trenutno je u trećem, sretnom braku s poznatom glumicom Cheryl Hines (iz serije "Bez oduševljenja, molim") i živi u Hollywoodu. Ima šestero djece iz dva prethodna braka. Ako je vjerovati Callahan, on je svojom okrutnošću i bezdušnošću ubio svoju drugu ženu Mary Richardson Kennedy, arhitekticu s kojom je imao četvero djece. Ona je pronašla njegov dnevnik, gotovo knjigovodstveni zapisnik njegovih više ili manje uspješnih seksualnih osvajanja, s desecima i desecima žena (na kraju ih je i ocjenjivao, ali ne po tome koliko su dobre ljubavnice, nego koliko je "daleko" s kojom dospio). Navodno se tad propila, po njemu, gnjavila ga i zlostavljala, pa je na koncu Mary ostavio, uspio dobiti skrbništvo nad djecom i pustio je da bez alimentacije posuđuje novac od bogatih susjeda koje je upoznala u školi svoje djece. Na koncu se i objesila. Robert Jr. ne smatra se odgovornim za njezino samoubojstvo.

Callahan je objasnila u prologu svoje knjige o uništavateljima žena koji nisu za svoje zločine kažnjeni, da ona poput pisca Williama Faulknera smatra da "prošlost nikad nije mrtva. Čak nije ni prošlost". Zato po njoj treba rasvijetliti tko su Kennedyji i koliko su obijesni i zato opasni. Za nju su oni, što bi rekao Krleža, Mörder und Falschspieler.

